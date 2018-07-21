به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مایکل اسکات مور، روزنامهنگار و نویسنده کتاب «شیرینی و خون»، روایت شخصی خود را از دوران سه ساله اسارتش نزد دزدان دریایی سومالی به رشته تحریر درآورده است.
او در سال ۲۰۱۲ با حمایت مالی «مرکز بحران پولیتزر» به «شاخ آفریقا» سفر میکند تا در مورد دزدی دریایی و راههایی که میتوانند به این پدیده کهن پایان دهند، گزارش تهیه کند. از قضا او اسیر دزدان دریایی میشود و گرسنگی، انزوا، خشونت و انواع دیگری از آسیبهای جسمی را تجربه میکند.
به گفته اسکات مور آنچه در نهایت او را زنده نگه داشته و نجات میدهد «قدرت ذهن»اش بوده است. هر چند در سپتامبر ۲۰۱۴ پس از ۹۷۷ روز اسارت، او با کمک چندین موسسه آمریکایی و آلمانی، همچنین با پیگیریهای مداوم دوستان، همکاران و از همه مهمتر مادرش از آن مهلکه خلاص میشود.
مور در کتاب «صحرا و دریا؛ ۹۷۷ روز اسیر دزدان دریایی سومالی» با جزییات دقیق که حاصل ذهن پرورشیافته او در عرصه روزنامهنگاری است، تجربه خود را به عنوان یک گروگان با خواننده در میان میگذارد.
او در ضمن این روایت به موضوعات مختلفی از جمله عوامل اجتماعی و اقتصادی گروگانگیری و خشونت، افراطگرایی مذهبی و... هم پرداخته است که در نوع خود جالب توجه است.
انتشارات «هاربر ویو» این کتاب را در قالب ۴۶۴ صفحه در جولای ۲۰۱۸ منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
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