  1. هنر
  2. تئاتر
۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

نمایشنامه‌خوانی «معرکه در معرکه» در «همای سعادت»

نمایشنامه‌خوانی «معرکه در معرکه» در «همای سعادت»

نمایشنامه‌خوانی «معرکه در معرکه» به کارگردانی حمیدرضا بلورچی در تماشاخانه «همای سعادت» اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه «همای سعادت»، نمایشنامه حماسی و تراژیک «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری  روایت قصه عاشقانه یک پهلوان است که شنبه ۳۰ تیر ساعت ۲۰ در تماشاخانه «همای سعادت» اجرا می‌شود.     

«معرکه در معرکه» با نقش خوانی سعید دولتی، علیرضا علیمحمدی، فردین یغما، عسل سلیمانی و آیدا موسوی خوانده می‌شود و از دیگر عوامل آن می توان به سعید دولتی مشاور کارگردان، کسری کاریان دستیار کارگردان، شیوا بسطامی صحنه خوان اشاره کرد.

تماشاخانه «همای سعادت» در شهر زیبا، خیابان آیت الله کاشانی، زیر پل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱، طبقه چهار، واحد۵ قرار دارد و علاقه‌مندان برای حضور در این نمایشنامه خوانی می‌توانند حضوری بلیت تهیه کنند.

کد مطلب 4352848
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها