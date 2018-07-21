به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه «همای سعادت»، نمایشنامه حماسی و تراژیک «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری روایت قصه عاشقانه یک پهلوان است که شنبه ۳۰ تیر ساعت ۲۰ در تماشاخانه «همای سعادت» اجرا می‌شود.

«معرکه در معرکه» با نقش خوانی سعید دولتی، علیرضا علیمحمدی، فردین یغما، عسل سلیمانی و آیدا موسوی خوانده می‌شود و از دیگر عوامل آن می توان به سعید دولتی مشاور کارگردان، کسری کاریان دستیار کارگردان، شیوا بسطامی صحنه خوان اشاره کرد.

تماشاخانه «همای سعادت» در شهر زیبا، خیابان آیت الله کاشانی، زیر پل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱، طبقه چهار، واحد۵ قرار دارد و علاقه‌مندان برای حضور در این نمایشنامه خوانی می‌توانند حضوری بلیت تهیه کنند.