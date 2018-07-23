۱۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات به بهره برداران کشاورزی قزوین پرداخت شد

حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان تسهیلات در قالب ۳۶۹ طرح کشاورزی به متقاضیان این بخش پرداخت شده است.

وی هدف از تامین تسهیلات مورد نیاز رونق تولید را؛ راه اندازی طرحهای نیمه تمام بنگاههای کوچک ومتوسط واحدهای تولید بخش کشاورزی وصنایع تکمیلی ذکر کرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهرستان قزوین با دریافت ۳۵۸ میلیارد ریال برای ۱۰۸ واحد تولیدی بیشترین تسهیلات را در بین شهرستانهای استان دریافت کرده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت :یکی از بانک ها با پرداخت ۵۵۶ میلیارد ریال معادل ۵۵ درصد رتبه اول را در بین بانک های عامل در پرداخت این نوع تسهیلات در بخش کشاورزی را دارد.

تبسمی یاد آور شد :کلیه واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی تکمیلی با اولویت طرح های دام وطیور، شیلات وگلخانه، صنایع تبدیلی وتکمیلی می توانند از طریق سامانه بهین یاب اقدام به ثبت نام برای اخذ این تسهیلات کنند.