ملت و نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به تهدیدات دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار عباس سدهی رئیس دفتر ارتباطات مردمی ستاد کل نیروهای مسلح در آیین رونمایی از کتاب مجاهدت های ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس با تبریک ایام ولادت امام رضا علیه السلام گفت: موضوع امروز ما رونمایی از کتاب از مجاهدت های ارتش است که موضوع آن نقل از بیانات مقام معظم رهبری و روایات تاریخی از دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: اگر به حوادث دو قرن اخیر در تاریخ ایران نگاه کنیم مشخص می‌شود که چرا پیروز قطعی جنگ ۸ ساله ملت ایران، نیروهای مسلح ما و نظام اسلامی بود.

سدهی افزود: در جنگ جهانی دوم در ظرف ۳ روز پایتخت ایران به تصرف متفقین درآمد و همچنین در دوره محمدرضا شاه هم ما در دهه ۴۰ با فضاسازی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به پشتیبانی انگلیس، بحرین از ایران جدا شد.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تایخ معاصر کشورمان گفت: دشمن با توجه به این سابقه تاریخی فکر می کرد که اگر به حمله غافلگیرانه ای دست بزند ظرف سه روز می تواند تهران را به تصرف درآورد و به اهداف و مقاصدش برسد.

وی ادامه داد: در آن دوران برخی می خواستند تا ملت ایران را وادار به پذیرش قطعنامه ۴۷۹ کنند و اگر امام(ره) در این رابطه هوشمندانه و با شجاعت اقدام نمی‌کرد، روحیه و انگیزه همه رزمندگان و مردم از بین می رفت و قطعا در ادامه کار همه کشور با سقوط مواجه می‌شد.

سدهی بیان داشت: امام فرمودند مذاکره زمانی سازنده است که یک وجب از خاک ما در دست دشمن نباشد.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به آخرین موضع گیری ترامپ که گفته بود ایران ما را تهدید نکند گفت: امروز ملت ایران در برابر دشمن با دست پر ایستاده است و آماده پاسخگویی به دشمن در عرصه عمل است و نیازی به شعار و تبلیغ ندارد.

وی تاکید کرد: اگر مسئولان جمهوری اسلامی موضع گیری می کنند این در واقع یک هشدار است که به دشمن می دهند و نهیب می زنند که اگر دچار خطای محاسباتی و یا مرتکب اشتباه شوید با پاسخگویی قاطع مردم و نیروهای مسلح مواجه خواهید شد، جمهوری اسلامی در میدان عمل به شما ضرب شست نشان می دهد.

سردار سدهی با اشاره به کتاب مجاهدت های ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس گفت: این کتاب مرجع و منبعی در حوزه ۸ سال دفاع مقدس در برابر هجمه های دشمنان است.

وی افزود: محتوای این کتاب به نقل از بیانات رهبرانقلاب تدوین شده و بخش هایی از روایت تاریخی را نیز در بر می‌گیرد. بیانات، رهنمودها و مواضع رهبر انقلاب در این کتاب در قالب ۵ فصل به رشته تحریر درآمده است.

سردار سدهی همچنین از انتشار کتابی مشابه این کتاب در سپاه پاسداران خبر داد و افزود: این کتاب نیز از محتوایی خوب برخوردار بوده و مورد مراجعه محققان است و بزودی نیز رونمایی خواهد شد، هردو کتاب مرجع و منبعی جهت تحقیق هستند و به نقش ارتش و سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس پرداخته اند که در اختیار مخاطبین قرار داده می شود.