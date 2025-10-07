سردار ریحانی: دفاع مقدس سکوی عزّت و خودباوری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه در آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه، سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه، اظهار کرد: عظمت و بزرگی یک ملت را مردان و زنانی رقم می‌زنند که بر عهد خود با خدا پابرجا می‌مانند و در راه آن جان‌شان را فدا می‌کنند.



سردار ریحانی با مروری بر تجربه‌های تلخ و شیرین چهل‌وپنج سال انقلاب افزود: در طول این سال‌ها دشمنان بارها سناریو نوشتند و حمله کردند، اما این ملت و نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم هر بار خطای محاسباتی دشمن را تبدیل به شکست کردند.

وی حضور مردم در صحنه را ستون اصلی مقاومت خواند و گفت: این پشتیبانی مردمی بود که امکان تحقق دستاوردهایی چون پیشرفت‌های علمی، دفاعی و موشکی را فراهم آورد.



فرمانده سپاه استان کرمانشاه به آموزه‌های دفاع مقدس اشاره کرد و آن را عامل «خودباوری، ایثار و مجاهدت» خواند و گفت: دفاع مقدس سکوی پرتابی بود که به ما آموخت می‌توانیم روی پای خود بایستیم؛ از صنعتی که قبل از انقلاب محدود و وابسته بود، امروز به توانمندی‌های بزرگی دست یافته‌ایم که نماد آن تجهیزات دفاعی و موشکی ماست.



سردار ریحانی نقش بسیج را مصداق بارز «ارتش بیست میلیونی» امام خواند و حضور گسترده مردمی در صحنه‌های مختلف را مایه امید و قدرت کشور دانست: بسیج در تنور دفاع مقدس شکل گرفت، پخته شد و امروز در همه عرصه‌های کشور اثرگذار است؛ هر کسی که برای نظام و مردم قدمی بردارد همان بسیجی است، حتی اگر لباسی بر تن نداشته باشد.



سردار ریحانی با تأکید بر این‌که امروز دشمن روش‌های جنگ را تغییر داده و به «جنگ ذهنی، روانی و ترکیبی» روی آورده است، هشدار داد: هدف دشمن ایجاد تردید و فرسایش روحیه ملت است.

وی افزود: کلید مقابله با این حربه‌ها حفظ اتحاد ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی است؛ نباید اجازه دهیم اختلاف سلیقه‌ها به نقطه‌ای تبدیل شود که ارزش آن وحدتِ سازنده از دست برود.



وی سه محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را یادآور شد و خطاب به حاضرین بیان داشت: اتحاد و یکپارچگی، پرهیز از اعتماد به دشمن در مذاکره‌های سودده برای خود آنان، و تمرکز بر کار، تلاش و مجاهدت—اینها مولفه‌هایی هستند که رهبر فرزانه بر آن‌ها تأکید کرده‌اند و مسیر پیروزی را مشخص می‌کنند.



در بخشی از سخنان خود سردار ریحانی با اشاره به نمونه‌های تاریخی خطای محاسباتی دشمن، از جمله آغاز جنگ و حوادثی مانند عملیات مرصاد، عنوان کرد: دشمن بارها تصور کرده ایران خسته خواهد شد اما مردم و نیروهای مسلح با ایستادگی، نقشه‌های آنان را خنثی کردند.

وی افزود: شواهد تاریخی نشان می‌دهد هرگاه مردم و نیروهای مسلح یکپارچه پای کار آمده‌اند، لطف الهی شامل حال ملت شده و پیروزی‌ها رقم خورده است.



فرمانده سپاه کرمانشاه همچنین تأکید کرد: پیروزی تضمین‌شده الهی به معنی سهل‌انگاری نیست و این تضمین زمانی محقق می‌شود که مردم و مسئولان «پای کار» باشند. و به گفته وی، مجاهدت امروز معنایش تنها حضور نظامی نیست، بلکه کوشش گسترده برای حل مشکلات معیشتی، اشتغال و پیشرفت کشور است.



سردار ریحانی در پایان سخنان خود با درخواست از همه نخبگان، مدیران و اقشار مختلف جامعه خواست تا با حفظ وحدت و تلاش جمعی، آینده‌ای روشن را برای نسل‌های بعدی رقم بزنند و بار دیگر یاد و نام شهدا و رزمندگان را گرامی داشت و از حاضرین خواست با ذکر صلوات، فاتحه‌ای نثار ارواح مطهر شهدای انقلاب و دفاع مقدس نمایند.