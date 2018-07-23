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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

آرای کمیته تعیین وضعیت منتشر شد

آرای کمیته تعیین وضعیت منتشر شد

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت بهمن جهان تیغ از باشگاه بادران تهران
پرداخت مبلغ ۱۵۳/۹۰۰/۰۰۰  ریال بابت قرارداد و ۳/۷۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن جهان تیغ (غیرقطعی)

* شکایت عطا کریم پور از باشگاه شهرداری تبریز
پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عطا کریم پور (قطعی)

* شکایت اکبر صادقی بدیع از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ ۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر صادقی بدیع (غیرقطعی)

* شکایت رضا علیاری از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا علیاری (غیرقطعی)

کد مطلب 4354726

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