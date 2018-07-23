آرای کمیته تعیین وضعیت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت بهمن جهان تیغ از باشگاه بادران تهران

پرداخت مبلغ ۱۵۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳/۷۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن جهان تیغ (غیرقطعی)

* شکایت عطا کریم پور از باشگاه شهرداری تبریز

پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عطا کریم پور (قطعی)

* شکایت اکبر صادقی بدیع از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ ۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر صادقی بدیع (غیرقطعی)

* شکایت رضا علیاری از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا علیاری (غیرقطعی)