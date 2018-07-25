«باغ موزه دفاع مقدس» کرمانشاه در یک قدمی اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت پروژه باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه امروز مسئولان استان را پای یک میز کشاند؛ پروژهای که جای خالی آن در استانی که به فرموده مقام معظم رهبری جنگ از آنجا شروع و در آنجا ختم شد.
فاز مطالعات آن پایان یافته و بعد از تایید مسئولان استان این باغ موزه وارد فاز اجرایی میشود این را یکی از مسئولان انجام طرح مطالعاتی در این جلسه بیان کرد و سپس به بیان و تشریح وضعیت و جانمایی اجزاء این باغ موزه و سناریوهای آن پرداخت اما در نهایت با چکشکاری صورت گرفته ایراداتی بر آن وارد و موجب شد این طرح باز هم وارد فاز اجرایی نشود.
از جمله مهمترین مشکلات این باغ موزه که در ورودی شهر کرمانشاه از سمت شمال شرق قرار گرفته موضوع ایجاد تقاطع غیرهمسطح در این قسمت بود که باعث میشد این باغ موزه از دسترس افرادی که از زیرگذر عبور میکنند خارج شود و عملا به آن دسترسی نداشته باشند.
البته چند سال قبل قرار بود در این مکان میدانی احداث شود و المانهای فرهنگی و دفاع مقدس استان هم در آن قرار بگیرد، اما ظاهرا مسئولان شورای ترافیک استان بدون در نظر گرفتن تصمیمات قبلی خودشان و این پروژه بزرگ تصمیم به احداث تقاطع غیرهمسطح در این نقطه بگیرند و حالا این پروژه را با مشکل مواجه کند.
سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: روزانه ۲ الی ۳ هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور به کرمانشاه سفر میکنند که باید به این موضوع در مورد خدماتدهی و پارکینگ و مسیر دسترسی توجه ویژهای صورت بگیرد.
سردار مرادعلی محمدی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه نیز در این جلسه تصریح کرد: از ابتدا قرار بود در ورودی شهر کرمانشاه میدانی احداث شود و المانهای تاریخی، سوابق زیارتی و دفاع مقدس در آنجا نصب شود.
وی افزود: در صورتی که این میدان تعیین تکیف شود قول داده اند فاز دوم این پروژه را هم ظرف مدت سه ماه تکمیل کنند.
مهرداد سالاری معاون امور عمرانی استادار کرمانشاه نیز در ادامه گفت: این باغ موزه باید به مرکز فرهنگی غرب کشور تبدیل شود و مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
وی بیان داشت: این اماکن معمولا با دید امنیتی خاصی در نظر گرفته میشوند اما این باغ موزه باید یک مرکز فرهنگی در قالب تعریفی دفاع مقدس و برای زنده نگهداشتن یاد شهدا باشد و همچنین قسمتهای مختلف آن اعم از رستوران و گالریها در ایام مختلف سال دایر باشد و مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
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