به گزارش خبرنگار مهر، علی احسان صالح ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از صدور ۲۲۲ مورد مجوز سقط درمانی در همدان طی سال گذشته خبر داد و گفت: همدان از لحاظ صدور مجوز سقط درمانی هشتمین استان کشور محسوب می‌شود.

صالح با اشاره به صدور ۲۱۴ مجوز سقط جنین درمانی در سال ۹۵، یادآور شد: این آمار در سال قبل ۲۲۲ مورد بوده که ۳.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۶ و نیم مورد مجوز سقط درمانی در همدان صادر شده است، عنوان کرد: یزد، ایلام و فارس سه استان اول در صدور مجوز سقط درمانی هستند.

وی همچنین بابیان اینکه واحد بالینی پزشکی قانونی استان همدان بیش از ۳۸ هزار و ۸۷ معاینه در سال ۹۵ انجام داده است، اظهار داشت: این آمار در سال قبل به ۳۹ هزار و ۵۷۹ مورد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سال ۹۵ بیش از ۷۴۴ مکالمه روانپزشکی ثبت شده است، یادآور شد: این آمار به هزار و ۳۲ مورد در سال قبل رسید و به میزان ۳۷ درصد افزایش یافت.

صالح آمار نزاع در سال ۹۵ را ۱۳ هزار و ۹۱۱ نفر دانست و عنوان کرد: سال گذشته نیز ۱۴ هزار و یک پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان همدان تشکیل شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه پرونده آسیب‌دیدگی برای ۷ هزار و ۴۷۰ نفر در تصادفات سال ۹۵ همدان تشکیل شده است، اظهار داشت: در سال گذشته هفت هزار و ۶۷۷ نفر در تصادفات استان همدان مصدوم شدند.

وی همچنین بابیان اینکه میانگین آمار قتل در استان همدان نسبت به کشور میانگین بالایی نیست و همدان چهاردهمین استان محسوب می شود؛ از فوت ۲۳ نفر در حوادث کار سال ۹۵ خبر داد و افزود: این آمار به ۲۹ فوتی در سال قبل افزایش یافت و تمام درگذشتگان مرد بودند.

وی به کاهش آمار فوت در تصادفات استان همدان اشاره و عنوان کرد: سال ۹۵ تعداد فوتی تصادفات ۵۰۹ نفر بوده که به ۵۰۵ نفر در سال قبل کاهش یافته است.

احسان‌صالح با بیان اینکه ۸۴ نفر شامل ۸۰ مرد و ۴ زن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال ۹۵ جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: سال قبل نیز ۱۰۷ نفر از مصرف کنندگان مواد مخدر جان باختند که ۹۷ نفر از این افراد مرد و ۱۰ نفر زن بودند.

وی با اشاره به کمبود پزشک در برخی شهرستانهای استان همدان اشاره کرد و گفت: کبودرآهنگ و اسدآباد با مشکل کمبود پزشک مواجه ایم اما پزشکانی برای این دو شهرستان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در ادامه یادآور شد: ۲۰۱ مورد تصادف ساختگی از سال ۹۱ تا کنون در همدان شناسایی شده است.

وی گفت: در سال قبل یک هزار و ۹۵۴ گواهی فوت و امسال نیز ۶۲۵ گواهی فوت توسط پزشکی قانونی استان همدان صادر شده است.

احسان‌صالح با اشاره به صدور مجوز دفن بیش از ۱۴ هزار نفر در سال قبل از سوی پزشکی قانونی انجام شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۵ نفر مرد و ۳ هزار و ۹۲۶ نفر زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه در استان همدان خودکشی ها بیشتر از نوع حلق آویز و مصرف قرص برنج است، اظهار داشت: نوع خودکشی در استانهای مختلف متفاوت است.