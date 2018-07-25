«آتش زاد» راضیه تجار نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس؛ چهارمین جلسه از سری نشست‌های تخصصی نقد کتاب‌های حوزه انقلاب‌اسلامی، دفاع‌مقدس و مقاومت با عنوان سه‌شنبه‌های کتاب با محوریت بررسی و نقد کتاب «آتش زاد» در تالار فرماندهان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

آتش زاد با قلم راضیه تجار، به روایت زندگی تنها بازمانده، خانواده‌ای می‌پردازد که ۷ عضو آن خانواده به شهادت رسیده‌اند. تجار فارغ‌التحصیل رشته روانشناسی و از فعالان عرصه نویسندگی است که آثار درخشانی را در کارنامه وی می‌توان دید. از جمله سوابق وی می‌توان به حضور در شورای بررسی داستان، کارگاه قصه و رمان حوزه هنری، ارشاد، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، مدرس داستان‌نویسی (دانشگاه صدا و سیما)، همکاری با روزنامه ‌جام‌جم، مجله زن روز، مجله سروش، عضو شورای هنر و دبیری انجمن قلم ایران از بدو تأسیس اشاره کرد. راضیه تجار با معرفی آثار برجسته‌ای در زمینه دفاع‌مقدس توانست ‌عنوان نویسنده زن برگزیده ادبیات هشت سال دفاع مقدس، حوزه هنری را به‌خود اختصاص دهد.

در ابتدای این جلسه، مدیر کتابخانه‌ موزه انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس، ضمن خوش‌آمد گویی به حاضرین، برگزاری چنین جلساتی را برای شناساندن کتاب‌های مرتبط با انقلاب، دفاع‌مقدس و مقاومت ضروری دانست. وی ابراز امیدواری کرد در آینده با برگزاری گردهمایی‌های بیشتر، برترین آثار در این حوزه به عموم معرفی خواهند شد که به بهبود شرایط فرهنگی کمک خواهد کرد.

کامران پارسی‌نژاد، یکی از منتقدان حاضر در این جلسه گفت: هر چه بیشتر در حوزه ادبیات داستانی، جنگ و دفاع‌مقدس، فعال باشیم، باز هم کم است. من خیلی خرسندم که در این جلسه هستم و خانم راضیه تجار بعنوان استاد بنده، سالها در عرصه نویسندگی فعال بوده‌اند.

وی در ادامه گفت: در نقد انصاف باید رعایت شود، چرا که نقد مانند حکم یک قاضی عمل می‌کند و اگر کلامی اشتباه گفته شود، منتقد باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. در این جلسه نیز باید تمام شرایط به‌درستی نقد شود اما گاهی اوقات کار بی‌نقص است و نمی‌توان نقطه ضعفی در آن دید. قالب این اثر زندگینامه داستانی بوده و ما در این قالب دو اثر متفاوت را در کنار هم قرار می‌دهیم که این روند بسیار سخت است. شما در زندگینامه داستانی با تخیل و در عین حال با مستند نگاری روبرو هستید و همین موجب سخت شدن کار می‌شود.

پارسی نژاد، نویسنده را در قالب این کتاب، موفق دانست و گفت: خانم تجار در آتش زاد توانست از منظر شخصیت اصلی داستان، شرایط را به‌خوبی شرح دهد. برخی از آثار در ارتباط با شهدا به‌دلیل رعایت نشدن اصول، عدم رضایت خانواده شهید را به‌همراه داشته که موجب کنار گذاشتن اثر نیز می‌شود. من در آتش زاد نکات جالبی دیدم که مقوله خودشناسی مهمترین بخش آن است. این کتاب باعث شد، خود را در نقش شخصیت اصلی داستان قرار دهم و این منجر به خودشناسی می‌شود.

وی در ادامه، افزود: ایجاد رابطه با شخصیت کتاب باعث غنای کار شده و نقطه قوت نیز همان است. در درجه اول در چنین کتبی، نویسنده باید با شخصیت اصلی رابطه برقرار کند، در غیر اینصورت کار سفارشی می‌شود. عنوان نیز به عنوان قسمتی مهم از کتاب، در خواننده بسیار تاثیرگذار بوده و در یک لحظه ضربه‌ای به خواننده می‌زند. در مورد آتش زاد، عنوان به‌خوبی انتخاب شده و تاثیرگذار است.

پارسی‌نژاد به نمادها در این کتاب اشاره کرد و گفت: در مورد نمادهای داستان، در آتش زاد اولین نماد ققنوس به معنای تولد دوباره است. یکی دیگر از نمادها آب و نور است که هدایتگری نور در کتاب آتش زاد مد نظر بوده است. فضاسازی‌های مناسب در جای جای آتشزاد دیده می‌شود که نقطه قوت دیگری در این کتاب است.

منیژه آرمین یکی دیگر از منتقدان حاضر ضمن اشاره به سختی زندگی‌نامه نویسی، گفت: نوشتار چنین آثاری اگر چه ساده بنظر می‌رسد اما در واقع کار دشواری است. اما در ارتباط با نقد باید بگویم که نویسنده یک انسان است و هیچ انسانی خالی از نقد نیست و بهترین کتاب هم، مورد نقد قرار می‌گیرد. نقد در واقع از دیدگاه شخصی صورت می‌گیرد و سلامت نفس مهمترین عامل در نقد است. در این کتاب زحمت بسیار کشیده شده و مستندنگاری دقیق، صحت این صحبت را تایید می‌کند. جدال شخصیت اصلی داستان با مشکلات زندگی به بهترین شکل نمایش داده شده و من شور و حال نویسنده را بسیار دوست داشتم.

وی در ادامه گفت: در پایان‌بندی کتاب، داستان عجیب و گنگ بود و من دوست داشتم این بخش بهتر تحلیل شود و من معتقدم باید در این قسمت، فضا سازی به سوال‌های ایجاد شده پاسخ می‌داد.

راضیه تجار در پایان این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از حاضران و منتقدان، همزمانی برگزاری نشست نقد کتاب آتشزاد با شب ولادت امام رضا (ع) را بسیار مبارک دانست و گفت؛ خدا را شاکرم که در چنین شبی، کتاب آتش زاد در یک مکان مقدس که مزین به نام شهداست، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.