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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۳:۰۵

اعلام حالت فوق العاده در ایالت کالیفرنیا آمریکا

اعلام حالت فوق العاده در ایالت کالیفرنیا آمریکا

رئیس جمهور آمریکا در پی گسترش آتش سوزی در کالیفرنیا، در این ایالت وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ایالت کالیفرنیا وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

این تصمیم در پی گسترش آتش سوزی در این ایالت و به بار آمدن خسارات هنگفت از سوی ترامپ اتخاذ شد.

این در حالی است که تعداد کشته های آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا به پنج نفر رسیده است.

یو اس ای تودی گزارش داد در پی جان باختن دو کودک به همراه مادربزرگ شان در شمال ایالت کالیفرنیا، تعداد کشته های این آتش سوزی به پنج نفر افزایش یافت.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از پلیس منطقه ردینگ در ایالت کالیفرنیای آمریکا اعلام کرد ۱۷ نفر در ردینگ و اطراف آن بعد از وقوع آتش سوزی مرگبار در منطقه ناپدید شده اند.

کد مطلب 4359522

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