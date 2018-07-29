به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی ظرفیتهای قرآنی سپاه سه شنبه ۹ مرداد ماه در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می شود.
این نشست با حضور فعالان و اساتید قرآنی از جمله مسئول قرآنی معاونت فرهنگی سپاه، مسئول قرآنی سازمان فرهنگی خانواده سپاه، مسئول اداره قرآن و عترت معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه و مسئول عقیدتی دانشگاه افسری امام حسین(ع) برگزار خواهد شد.
همچنین از فعالان قرآنی نیز حمیدرضا احمدیوفا، قاری بینالمللی قرآن و کارشناس شورای عالی قرآن، ولی یاراحمدی، مشاور قرآنی معاون فرهنگی سپاه، محمدعلی خواجهپیری، دبیر کارگروه قرآنی قرارگاه خاتمالاوصیاء(عج)، حسن محمد انجمشعاع، معاون نظارت و ارزیابی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکلهای مردمی قرآن و عترت، محمد ذوالفقاری، مسئول دارالقرآن بسیج مستضعفین کشور و رحیم قربانی، رئیس سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ نیز حضور خواهند داشت.
گفتنی است این نشست به میزبانی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار میشود.
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