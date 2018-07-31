تصمیم درستی برای تیم امید گرفتیم/ به موفقیت تیم امیدوار هستم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران به بازیهای آسیایی گفت: ما بعد از یک هفته اردو در اربیل عراق امروز رسیدیم و همراه با اعضای تیم امید در این مراسم حضور پیدا کردیم و امیدوارم کاروان ورزش ایران بتواند مدال های طلا را درو کنند.

وی در مورد دو دیدار تدارکاتی تیم امید با عراق گفت: اردوی خوبی در این کشور داشتیم که دو بازی تدارکاتی هم برگزار کردیم. تجربه بازیکنان هم بیشتر شد. ما با تیم زیر ۲۱ سال به بازیهای آسیایی می رویم. تیم عراق چند بازیکن بزرگسال هم داشت اما ما به همراه فدراسیون فوتبال تصمیم درستی گرفتیم که با تیم زیر ۲۱ سال بازی کنیم.

حمید استیلی خاطرنشان کرد: اکثر تیم ها بازیکن دادند. فقط تیم نساجی بود که بازیکنش را نداد. تراکتورسازی هم در لحظات آخر رسیدند. نورافکن و شکاری هم از سوی باشگاه هایشان اجازه ندادند که به تیم امید اضافه شوند.

مدیر تیم فوتبال امید با تاکید بر اینکه تصمیم فدراسیون در اعزام تیم زیر ۲۱ سال به بازیهای آسیایی تصمیم درستی بوده است ادامه داد: ما به بازیهای تدارکاتی نیاز داریم. بازیهای بین المللی به ما کمک می کند. امیدوار هستیم با حمایت مسئولان بتوانیم بعد از چهار دهه به المپیک راه پیدا کنیم.