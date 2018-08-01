فعالیت مراکز درمانی هلال احمر در ۱۴ کشور/درخواست از سفرای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در دیدار و گفتگو با سفرای ایران در کشورهای اکوادور، افغانستان، بولیوی، تانزانیا، ساحل عاج، سیرالئون، غنا، کنگو، کنیا، مالی، نیجر، سنگال، ایتالیا و...، با اشاره به سابقه ۹۵ ساله فعالیت جمعیت هلال احمر ایران، اظهارداشت: اقلیم زیبا اما حادثه خیز کشور ایران موجب شده تا در سال های گذشته حوادث بیشماری را تجربه کرده و مدیریت کنیم که همین امر منجر به تقویت روزافزون و افزایش توانمندی هلال احمر ایران در سطح ملی و بین المللی شده است.

وی به کمک های هلال احمر ایران در حوادث بین المللی اشاره کرد و افزود: هلال احمر در سیل پاکستان، خشکسالی سومالی، جنگ یمن، سوریه و ...براساس توانمندی خود وارد عمل شده و خدمات شایانی نیز ارائه کرده است.

رئیس جمعیت هلال احمر اظهار کرد: کارخانه های دارو، تجهیزات و اقلام امدادی هلال احمر نیز به شکل مجزا در حال فعالیت هستند بنابراین جمعیت هلال احمر ایران تمام ساختارهایی که بتواند آلام مردم را در حوادث کاهش دهد، درون خود دارد. از طرفی جمعیت ایران، یکی از ۲۰ عضو شورای حکام فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است و از همین رو رابطه و تعامل مناسبی هم با کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون داریم.

پیوندی تاکید و درخواست فدراسیون از جمعیت هلال احمر ایران برای مشارکت در تعیین استراتژی های فدراسیون را بیانگر توانمندی جمعیت عنوان و تصریح کرد: علاوه بر حوزه امداد و نجات، ۲ میلیون داوطلب و ۴۰۰ هزار جوان با هلال احمر ایران همکاری داوطلبانه دارند که تلاش ما تقویت بیشتر حوزه های جوانان و داوطلبان هلال احمر است هرچند که همین میزان داوطلب هم در تمام دنیا بی سابقه بوده و برگ برنده هلال احمر ایران به حساب می آید.

وی به فعالیت مراکز درمانی هلال احمر ایران در ۱۴ کشور دنیا هم اشاره کرد و گفت: آماده دریافت پیشنهادات سفرای ایران برای ارتقای کیفیت خدمات مراکز درمانی و همچنین توسعه روابط هلال احمر ایران با سایر جمعیت های ملی هستیم تا بتوانیم دیپلماسی بشردوستانه را در قالب دیپلماسی عمومی دنبال کنیم. دیپلماسی بشردوستانه باعث حل بسیاری از مشکلات می شود چراکه هلال احمر ایران از فضای سیاسی فاصله دارد و وابستگی نظامی نداشته و جدا از سایر ارگان ها دسته بندی می شود که این ویژگی ها، فرصتی برای استفاده در تعاملات بین المللی به حساب می آید.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران در جمع سفرای حاضر در نشست با بیان اینکه شما تجربه فراوان و سابقه طولانی دارید، درخواست کرد برای ارائه خدمت شایسته و با کیفیت مراکز درمانی هلال احمر ایران، هماهنگی بیشتری با جمعیت های ملی کشورها صورت گیرد. علاوه بر این، هماهنگی بیشتر میان هلال احمر ایران و سایر نهادهای بشردوستانه و مردم نهاد بین المللی، فرصتی است که می توان از آن برای پیشبرد اهداف هلال احمر براساس ذات خدمات بشردوستانه استفاده کرد.

پیوندی در ادامه با بیان اینکه تا امروز هلال احمر ایران تنها در حوزه درمانی در سطح مراکز درمانی خارج کشور خود فعالیت داشته، خاطرنشان کرد: هلال احمر ایران، توانمندی فعالیت در حوزه های آموزش، خدمات عام المنفعه، امداد و نجات، رجیستری دارو، فروش و ارسال تجهیزات و اقلام امدادی از قبیل چادر و پتوی امدادی و... را دارد که این فعالیت ها موجب تقویت جمعیت و کاهش وابستگی هلال احمر ایران به منابع دولتی می شود و این مهم با کمک سفرا و ارتباطات و تعاملات گسترده ای که دارند، قابل تحقق است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر بر مبنای اساسنامه خود می تواند درگاه ورود و مدیریت توریسم سلامت کشور باشد که در مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می تواند کمک فراوانی به کشور و جمعیت هلال احمر کند که در این حوزه هم با کمک سفرای ایران، می توان بسترهای لازم را فراهم کرد.