به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از بازی فردا پنجشنبه پیکان تهران مقابل سایپا در هفته دوم رقابت های لیگ برتر، در حمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: بازی سخت و مهم دیگری داریم که مقابل پیکان است. انها سال قبل فوق العاده کار کردند و در هفته اول هم مقابل استقلال مساوی کردند.

سرمربی سایپا تهران افزود: مقابل جلالی درس پس می دهم. او استاد من است. اما به سه امتیاز بازی فردا نیاز مبرم داریم و باید برنده شویم. بازی خیلی سختی داریم. دو سه بازیکن مصدوم داریم که امیدوارم با این شرایط بتوانیم پیروز شویم.

دایی درباره تاکتیک احتمالی تیمش در بازی با پیکان اظهار داشت: در هر بازی تاکتیک خاصی را به کار می گیریم. از تمام نقاط زمین استفاده خواهیم کرد تا به پیکان ضربه بزنیم.

وی درباره احتمال جذب بازیکن جدید تصریح کرد: هنوز این موضوع برای سایپا جذاب است. چون می خواهیم بازیکن بگیریم و نقاط ضعفمان را پوشش دهیم.

علی دایی درباره اهدافش در سایپا صحبت کرد و تاکید داشت: می خواهیم موفق تر از گذشته باشیم. به قهرمانی هم می توانیم فکر کنیم. چرا نتوانیم به موفقیت در ایران و آسیا فکر کنیم.

علی دایی درباره نامه کارلوس کی روش در فضای مجازی که خداحافظی وی از تیم ملی فوتبال ایران تلقی می شود گفت: امیدوارم او بماند. اگر هم نماند کسانی هستند که بهتر از من و شما تصمیم گیری خواهند کرد. خودم را وارد این ماجرا نمی کنم. به من هم ربطی ندارد مربی ایرانی می خواهند بگذارند یا خارجی.

دایی درباره نامگذاری هفته دوم لیگ برتر به عنوان هفته خودمراقبتی و اهدای خون گفت: معمولا این کار را می کنم اما این بار آخری که انجام دادم در بوق و کرنا شد. امیدوارم این روند در بین مردم جامعه جا بیفتد و باعث شود مردم دیگری که نیازمند خون هستند استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا درباره تیم ملی مبهم صحبت می کنید گفت: من حرفم را همیشه زدم که کی روش بهترین گزینه است و باید تا جام ملت ها بماند. او سرد و گرم تیم ملی را در هفت سال گذشته چشیده است و می تواند به ما کمک کند.

دایی درباره صحبت های محمدرضا اخباری که گفته است سایپا اجازه انتقال او را به سایر تیم ها نمی دهد تصریح کرد: بعضی ها خودشان را به کوچه علی چپ می زنند. اخباری جزو گزینه های ما بود. از همان روز اول او را می خواستیم. هیچ کس مخالف رفتن آقای اخباری نبود. او دست ما را در پوست گردو گذاشت. این باشگاه نبود که او را اذیت کرد. هنوز هم در باشگاه پیگیری می کنم که وضعیت او چه شد. صحبت هایی که او کرده است را شنیده ام. متاسفانه خیلی مسائل را او ناآگاهانه می گوید و یا به اشتباه بیان می کند.

وی افزود: از روز اول در تمرینات حاضر نشد و سراغ تیم را نگرفت. بعد از چند روز که تمرینات شروع شده بود مدیربرنامه های او به سرپرستمان پیام داد که اخباری در اسپانیاست.

علی دایی ادامه داد: درباره پیشنهادات اخباری هم بگویم خانواده اش پیش من آمدند و خواستند که مانع پیشرفت او نشویم. آقای درویش این موضوع را به من اطلاع داد و من به آنها گفتم اگر دلش با ما نیست می تواند برود. او در بیست و هفتم خردادماه نامه زد که می خواهم بروم. نامه اش را دارم که نشان خواهم داد.

سرمربی نارنجی پوشان پایتخت در ادامه افزود: می گوید من ۱۳سال سایپا بودم. زمانیکه من سایپا را قهرمان کردم اخباری نبود. شاید در تیم های پایه بود و من خبری از او نداشتم. من اخباری را در تراکتور شناختم. عملکرد او را می توانید بررسی کنید. او دروازه بان اول من بود. اما متاسفانه طوری شد که رفت و نیمکت نشین شد. برای من فرقی نمی کند اخباری منچستر بازی کرده یا تشتک سازی. او باید خوب باشد تا بازی کند. من باید از او ناراحت باشم آنوقت او چنین حرفهایی زده است. من اگر دروازه بان نگیرم باید چه کار کنم؟ او آنقدر این کار را طول داد که هیچ دروازه بانی نمانده بگیرم. من باید از او گلایه کنم نه او. او بیست و هفتم خردادماه نامه زده اما حالا دهم مرداد است و من را روی هوا نگه داشته است. او هم می خواهد برود و هم می خواهد پولی ندهد. سایپا به قول خودش ۱۳ سال روی او سرمایه گذاری کرده است. نباید حق رشد بگیرد؟

سرمربی سایپا درباره جذب علیرضا حقیقی خاطرنشان کرد: تا تکلیف اخباری مشخص نشود نمی توانم کاری کنم. اخباری در طول این مدت رفته خانه خورده و خوابیده است اما خبری از تمرینات نگرفته است. اگر از همان ابتدا می گفت نیستم من هم میدانستم چه کاری باید انجام بدهم.

وی درباره جدایی احتمالی رضا اسدی ازسایپا گفت: او بعد ازدوماه آمده است و به من می گوید می خواهم بروم. شما چرا به جهانبخش افتخار می کنید؟ چون حرفه ای رفته است. با او دوساعت صحبت کردم که بمان و به تیم ملی برس. سپس برو.

دایی افزود: با ۵۰ هزار یورو می خواهد برود. می گویم بازیکن لایقی هستی. بمان و با اقتدار برو. آنوقت وقتی آقای درویش از من خواست تا به دفترش بروم. دیدم اسدی در لابی نشسته است. می گویم تیم تمرین دارد چرا اینجایی؟ واقعا نمی دانم چرا این اتفاقات رخ می دهد و ما متهم هم می شویم.