مردم سوخت ذخیره نکنند/افزایش قیمت حامل های انرژی شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه با بیان اینکه نگهداری بنزین در منازل و خودروها بسیار خطرناک است و مردم با جان و مال و سرمایه عزیزان خود بازی نکنند، گفت: مردم به شایعات توجهی نداشته باشند و این مخاطره را برای خانواده خود ایجاد نکنند، زیرا آتش‌سوزی و انفجار، تلفات بسیار ناگواری برجای خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: ذخیره ۲۰ لیتر بنزین در منزل یا خودرو به دلیل شایعه گرانی بنزین به هیچ‌وجه اقدامی منطقی نیست و ارزش مادی ندارد و تنها ایجاد کانون خطر و بازی با جان عزیزان است. هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین اعلام نشده است و تامین سوخت و ذخایر سوخت کشور نیز در وضع مطلوبی قرار دارد. متاسفانه برخی گاه‌ و بی‌گاه در شبکه‌های مجازی شایعه‌هایی پخش و از این طریق افکار عمومی را نگران می‌کنند.

وی همچنین به مردم اطمینان داد: اگر بحثی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان باشد، وزارت نفت به‌ویژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نخست موضوع را اطلاع‌رسانی می‌کند و با مردم در میان خواهد گذاشت و هیچ وقت نبوده دولتمردان پنهانی و به دور از چشم مردم بخواهند کاری انجام دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: تاکنون هیچ بحثی درباره افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین در سطح دولت و مجلس مطرح نبوده، اما مباحثی همچون راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، توزیع مناسب فرآورده‌های نفتی و مواردی از این دست همیشه در سطح کارشناسان، سیاست‌گذاران و مسئولان مطرح بوده است.

این مقام مسوول ضمن تاکید بر این که هیچ کمبودی به لحاظ منابع ارزی و انرژی در کشور وجود ندارد، افزود: هم اکنون وضع ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز و نظایر این شرایط بسیار خوبی در سطح کشور دارد.

موسوی‌خواه تاکید کرد: نفتکش‌های جاده‌پیما فرآورده‌های نفتی را از انبارهای این شرکت در سراسر کشور توزیع می‌کنند و ترافیک‌های جاده‌ای و بالطبع تردد و معطلی نفتکش‌ها در برخی مسیرهای مواصلاتی کشور در هفته گذشته سبب تعطیلی موقت و گاه و بی گاه برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرهای شمالی کشور مانند چالوس، نوشهر، تنکابن و... شده است. این عامل ضمن دامن زدن به شایعات گسترده به‌ویژه گرانی قیمت بنزین در جامعه، خیل عظیمی از مردم را به جایگاه‌های عرضه سوخت کشاند.

به گزارش مهر، با افزایش سفرهای تابستانی و روند افزایشی مصرف بنزین، در روزهای گذشته اخباری غیرواقعی در برخی رسانه‌ها منتشر شد که افزون بر ایجاد نگرانی در اذهان عمومی، هجوم مردم به جایگاه‌ها، ایجاد مشکلات عدیده در زنجیره سوخت‌رسانی و سرانجام مصرف بیش از پیش بنزین را به همراه داشت.