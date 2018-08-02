بنیاد برکت ۱۷۰۰ فرصت شغلی در استان بوشهر ایجاد کرد/ ساخت ۳۲ مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی جوهری ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بنیاد برکت انجام شده است.
وی از توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی به عنوان اهداف مهم بنیاد برکت نام برد و اضافه کرد: تلاش گستردهای برای رسیدگی به ایتام، خانوادههای بیبضاعت و ساخت فضاهای آموزشی، دینی و مذهبی داریم.
وی یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور را توسعه اشتغالزایی عنوان کرد و ادامه داد: بنیاد برکت توسعه اشتغال را در دستور کار دارید و در این راستا سرمایهگذاری مناسبی در زمینه طرحهای تولیدی و اشتغالزایی انجام میشود.
معاون توسعه کارآفرینی و مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت گفت: از طرحهای بنیاد برکت میتوان به اجرای طرح صنایع پایین دستی مشتقات گازی با سرمایه گذاری ۹۸۰ میلیارد تومان اشاره کرد.
وی با اشاره به ساخت ۳۲ مدرسه با ۱۸۸ کلاس در استان بوشهر اضافه کرد: تاکنون ۲۷ مدرسه آن تکمیل شده و پنج مدرسه دیگر در دست ساخت است.
جوهری ادامه داد: بنیاد برکت ۸۷۰ میلیارد ریال برای اجرای هفت طرح توانمندسازی اقتصادی و تولیدی در استان بوشهر سرمایهگذاری کرده که هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد کرده است.
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