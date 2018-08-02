برای شروع لیگ برتر مشکل داشتیم/ روش را تغییر دادیم تا شکست نخوریم

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر پس از تساوی دو به دو شامگاه پنجشنبه تیمش برابر ذوب آهن گفت: بازی خوبی از سوی هر دو تیم به نمایش درآمد. می دانستیم که ذوب آهن با سبک متفاوت تری نسبت به فصل گذشته بازی می کند. البته هوا هم برای هر دو تیم خیلی گرم بود اما بازیکنان با تمام توان بازی کردند.

وی ادامه داد: بازی در نیمه اول موقعیت های بیشتری داشت. هر دو دروازه بان عملکرد خیلی خوبی داشتند و مقابل موقعیت ها ایستادند. می توانستیم در ضربات ایستگاهی برنده این بازی باشیم.

شفر در مورد خریدهای جدید استقلال و انسجام این تیم گفت: هدف ما این است که تیم جدیدی داشته باشیم با بازیکنان جدید. بازیکنان جوان ما زمان بیشتری می خواهند تا بهتر شوند. ما در خط حمله تیام را از دست دادیم اما روح الله باقری نمایش خوبی داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به تغییر بازی در نیمه دوم گفت: در رختکن به بازیکنان گفتم که باید به زمین بروند و نتیجه را عوض کنند. در نیمه دوم سعی کردیم سیستم بازی را تغییر دهیم و با همین تغییر توانستیم نتیجه بازی را به تساوی بکشانیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که تیمش با آن مواجه است گفت: برخی بازیکنان ما که دیرتر از سایرین به تمرینات اضافه شدند از شرایط ایده آل بدنی دور هستند و همین امر کار ما را سخت می کند. نیومایر و کریمی از نظر فیزیکی عقب تر از بازیکنان هستند.

وینفرد شفر در مورد عملکرد وریا غفوری گفت: وریا در بازی با ذوب آهن نمایش خوبی داشت و فکر می کنم اگر به جام جهانی می رفت و برای تیم ملی بازی می کرد عملکرد بهتری هم در لیگ داشت.