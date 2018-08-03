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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

کانوپولو قهرمانی جهان - کانادا؛

صعود کانوپولوی ایران به جمع ۱۲ تیم برتر جهان

صعود کانوپولوی ایران به جمع ۱۲ تیم برتر جهان

تیم ملی کانوپولوی مردان ایران با شکست انگلیس ضمن صعود به مرحله رقابتها برای نخستین بار به جمع دوازده تیم برتر جهان راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کانوپولوی قهرمانی جهان در کانادا، پنجشنبه شب تیم ملی مردان کشورمان تیم قدرتمند انگلیس را با نتیجه ۶ بر ۵ شکست داد تا به این ترتیب با دو برد و یک تساوی به عنوان سرگروه به دور بعد صعود کند. پیش از این قایقرانان کانوپولوی ایران برزیل را با نتیجه پر گل ۱۲ بر ۲ شکسته داده و برابر سوئیس به نتیجه تساوی رسیده بودند. 

به این ترتیب تیم ایران با ۷ امتیاز و بدون باخت از گروه خود به مرحله دوم صعود کرد. تیم ایران برای اولین بار به جمع دوازده تیم برتر جهان صعود کرد. ملی پوشان در مرحله دوم با تیم های اسپانیا، استرالیا، فرانسه، هلند و نیوزلند قرار گرفتند.

پنجشنبه شب به وقت ایران شاگردان صیادی در اولین مسابقه مرحله دوم به مصاف تیم استرالیا رفتند. در این دیدار با پنالتی دقیقه آخر داور نتیجه را ۷ بر ۶ به تیم استرالیا واگذار کردند. 

گفتنی است کانوپولو سواران ایران یک بار دیگر نیز جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را بدست آورده بودند که در آن دوره در رده شانزدهم ایستادند. همین طور در دوره قبل نتیجه را به تیم انگلیس واگذار کرده بودند. 

مسابقات کانوپولوی قهرمانی جهان از نهم تا چهاردهم مردادماه در کانادا برگزار می شود. 

کد مطلب 4364384

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