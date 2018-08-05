مرمت مقبره شهدای قلم مشروطه همزمان با روز مشروطه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ ، نصراله آبادیان ضمن اعلام این خبر افزود: این بنا ۱۲۳ متر مساحت دارد که مرمت آن در ۳ مرحله مقاوم سازی، استحکام بخشی ونوسازی بنا انجام می شود.

آبادیان ادامه داد: هم اکنون توافق با مالک زمین و مستاجر آن انجام شده و این مقبره جهت مرمت و نوسازی تجهیز کارگاه شده است.

به گفته شهردار منطقه ۱۱ با توجه به تأکید شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حفاظت از مقبره شهدای قلم دوران مشروطه و نیز پیگیری رسانه ها ، همزمان با فرا رسیدن ۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت و در آستانه روز خبر نگار مرمت این مقبره فرسوده با حضور دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران آغاز شد.

میرزا جهانگیرخان صوراسرفیل و حاجی میرزا نصراله ملک المتکلمین دو تن از واعظان وخطبای مشروطه بوده که پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط هوادران محمد علی شاه در باغشاه تهران به قتل رسیده و جسدشان پشت دیوار باغشاه توسط دوستان و علاقه مندانشان در خیابان کمالی ،خیابان مخصوص کوچه شهید ابراهیمی در کنار بیمارستان لقمان فعلی به خاک سپرده شد و بعدها مقبره ای نیز برای آن ها ساخته شد که اینک این مقبره در آستانه مرمت قرار دارد.