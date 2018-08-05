جواد تن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت سنگین سپیدرود به سپاهان در هفته دوم لیگ برتر گفت: از نتیجه بسیار ضعیف سپیدرود در این بازی بسیار متاثر شدم. هیات فوتبال عامل نابودی این تیم است و تنها پیشنهادی که می توانم بدهم این است که الماسخاله و مومنی رئیس و دبیر هیات فوتبال گیلان استعفا بدهند و برای همیشه از فوتبال گیلان بروند.

وی افزود: آقای مومنی هنگام واگذاری تیم حساسیت کاذب از خودش نشان می داد. آنها چطور تیم را به فردی واگذار کرده اند که نمی تواند بازیکن خوب بگیرد و پرداخت اول قراردادها را داشته باشد؟ مومنی گفته بود خریداران قدرتمندی برای سپیدرود هستند. او فروش «مال‌غیر» کرد و هنوز هم از نظر قانونی و تاریخ پروانه، بنده مالک باشگاه سپیدرود هستم.

مالک سابق باشگاه سپیدرود یادآور شد: هیات فوتبال در واگذاری مالکیت تیم عجله کرد که دلیلش را نمی دانم. شاید وجود بنده قابل تحمل نبود چون نمی توانستم سکوت کنم. هر حقیقتی که لازم بود هوادار بداند را می گفتم. هواداران کافی است نگاهی به خریدار جدید بیاندازند. تمام کسانی که بنده از باشگاه اخراج کرده بودم مثل یک حلقه دوباره بازگشته اند. حضور دلالان در سپیدرود پررنگ است. بازیکنی داشتیم که قراردادش ۱۱۰ میلیون تومان بود ولی بعد از رفتن ما، قراردادش را ۱۸۰ میلیون تومان کردند. این نشان می دهد مبالغ هنگفتی جابجا می شود.

تن زاده ادامه داد: حرف اول را در سپیدرود دلال ها می زنند. حضور دلالان قدیمی در باشگاه مجددا صورت گرفته است. ما آنها را اخراج کردیم ولی هیات فوتبال هیچ توجهی به این مسائل نداشت. آنها دنبال این بودند که به ناحق و به هر بهانه ای، باشگاه را از بنده بگیرند.

مالک سابق باشگاه سپیدرود با بیان اینکه از الماسخاله و مومنی شکایت کیفری کرده است، گفت: فکر می کنم هواداران باید در آینده برای رئیس و دبیر هیات فوتبال کمپوت بفرستند. باخت سنگین به سپاهان، اوج فاجعه فوتبال گیلان بود و این افراد باید از فوتبال گیلان خداحافظی کنند تا این لکه ننگین از یادها برود.

تن زاده تاکید کرد: بنده از حق و حقوق خودم کوتاه نمی آیم و سپیدرود را به جایگاهی که بود می رسانم. سپیدرود نیم فصل دوم گذشته تحت مدیریت بنده در لیگ برتر باقی ماند.د ر واقع هزینه های من باعث شد تیم بماند! بنابراین نمی گذارم به راحتی این تیم را از بین ببرند. شکایت از هیات فوتبال همه در جهت جعل عنوان و سوء استفاده از اسم و مهر باشگاه و همچنین توهین به مدیریت در رسانه ملی است. باتوجه به عدم تمکین از رای دادگاه، جرایم هم سنگین است.

وی درباره واکنش خداداد عزیزی به شعار هواداران سپیدرود هم گفت: بحث فنی به کادر فنی بر می گردد. اینکه چقدر دست کادر فنی باز بوده مواردی است که باید آنرا سنجید ولی در مجموع توهین در فوتبال برای تمام گروه ها زشت است. این اخلاق، حرفه ای نیست. ان شاءالله روزی بیاید که توهین در فوتبال در تمام گروه ها حذف شود.

مالک سابق باشگاه سپیدرود در پایان اظهار کرد: دوست دارم هواداران به پشت پرده افرادی که در بدنه باشگاه هستند، توجه کنند. خبر دارم اکنون کسانی که باشگاه را عجولانه واگذار کرده اند، طوری پشیمان هستند که در لابی های خود به دنبال خریدار جدید هستند چون می دانند که کارشان پوچ بوده است.