به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، رونمایی از مستند سینمایی «فرزند امام» شب گذشته ۱۳ مرداد در مجموعه فرهنگی‌ اسوه برگزار شد.

فواد ایزدی کارشناس مسایل سیاسی در این مراسم گفت: مستند سینمایی «فرزند امام» مستند بسیار خوب و جامعی است. بخش‌هایی از این مستند برای من تازگی داشت و به هیچ عنوان از آن مطلع نبودم. موضوعات و دغدغه‌های امام خمینی (ره) به خوبی در این مستند درک و به تصویر کشیده شده است.

وی ادامه داد: من دوستان بسیاری در پاکستان دارم و به نظرم شیعیان پاکستان و هند بهترین شیعیان تاریخ معاصر هستند. تصور می‌کنم این مستند به خوبی بتواند انقلاب اسلامی ما را ترویج دهد.

حسن مسلمی نائینی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز در این مراسم عنوان کرد: از آقای محتشم و دوستانشان برای ساخت این مستند قدردانی می‌کنم. اطلاعاتی که این مستند به تصویر کشید سراسر برای من تازگی داشت و به نحوی از این مستند درس‌هایی آموختم.

وی افزود: به نظرم جوانان و علمای پاکستان باید بیشتر به اینگونه موضوعات بپردازند و امیدوارم در آینده شاهد آثار بیشتری از کارگردان این مستند باشیم.

سید محتشم علی نقوی کارگردان مستند «فرزند امام» در این مراسم گفت: به نظرم ساخت چنین مستندی بعد از ۳۰ سال افتخار بزرگی نیست و ما جوانان پاکستانی باید زودتر از این‌ها به موضوعات این چنینی می‌پرداختیم.

وی بیان کرد: ساخت مستند درباره شهید عارف حسینی کار بسیار دشواری بود و اگر لطف خود شهید شامل حال ما نمی‌شد به هیچ عنوان نمی‌توانستیم ساخت این مستند را به انجام برسانیم.

کارگردان مستند «فرزند امام» در پایان تصریح کرد: متأسفانه اوضاع شیعیان پاکستانی مطلوب نیست و از همه سو مورد حمله قرار می‌گیرند. کار ما جوانان پاکستانی این است که موضوعات این چنینی را بازخوانی کنیم تا به فراموشی سپرده نشوند. مستند من، تنها قدم اول این راه است و باید این راه توسط جوانان دیگر ادامه داد شود.