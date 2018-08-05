  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۲

قائم مقام معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب شد

عبدالرضا گلپایگانی با حکم شهردار پایتخت به سمت قائم مقام معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی طی حکمی عبدالرضا گلپایگانی را به سمت قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب کرد.

در قسمتی از حکم محمدعلی افشانی برای گلپایگانی آمده است: بنا به پیشنهاد معاون محترم شهرسازی و معماری و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری منصوب می نمایم. انتظار می رود مجموعه سیاست ها، فعالیت و اقدامات حوزه تصدی خود را بر اساس اسناد فرادست و مصوب و برنامه اعلان شده توسط اینجانب برای اداره شهر تهران در چهارچوب قانون و رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل نمایید.

سوابق مهندس عبدالرضا گلپایگانی
۱- مدیر عامل شرکت مهندسی خط نیارش از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵  انجام خدمات مهندسی ساختمان
۲- معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۵ تهران     از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶   
دریافت نشان معاون نمونه در مناطق تهران
۳- قائم مقام اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهری شهرداری تهران و دبیر ستاد طرح تفصیلی شهر تهران
از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹  فراهم نمودن مقدمه های طرح تفصیلی جدید تهران
۴- کارشناس کمسیون ماده صد شهرداری(رسیدگی به تخلفات ساختمانی) از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳
۵- مدیر عامل شرکت طلای ایران   از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱   ساخت ۲ کارخانه در شهرهای دامغان و زنجان و دریافت نشان شرکت معدنی نمونه کشور
۶- عضو هیأت مدیره مهندسان مشاور کلیل  از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵  انجام خدمات مهندسی معماری
۷- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مهندسان مشاور دیارگاه شهر از ۱۳۸۵ تاکنون  انجام پروژه‌های گوناگون معماری، شهرسازی و پژوهشی
معماری: مجموعه‌ها و ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری، مدیریت و طراحی پروژه باغ نمایش در اراضی عباس‌آباد تهران، مسجد پیامبر اعظم برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مجموعه فرهنگی امام حسین (ع) در شهر کربلا، نوسازی و توسعه آرامگاه سلمان پارسی در مدائن عراق و ...
 شهرسازی: تدوین سند چشم‌انداز کرمان ۱۴۰۰، طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده الیگودرز، طرح منظر شهری محله خانی¬آباد تهران، احیاء و بهسازی محدوده چشمه‌علی شهرری، تدوین ضوابط نمای ساختمان‌های شهر قزوین و ...
پژوهشی: بازنگری و اصلاح چگونگی جلوگیری و رسیدگی به خلاف های ساختمانی (بازنگری ماده صد قانون شهرداری‌ها)، احیاء ارزش‌های زیبایی شناسانه پروژه‌های عمرانی شهر تهران، راهبری پروژه الگوی مسکن ایرانی - اسلامی در مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران و ...

کد خبر 4366641
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها