حمیدرضا حاجوی مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی حکمی حمیدرضا حاجوی را به عنوان مشاور معاونت و مدیر پروژه بازآفرینی و توسعه محلات گلشن و جوادیه و شمیران نو منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم شما را بعنوان «مشاور معاونت و مدیر پروژه بازآفرینی و توسعه محلات گلشن و جوادیه و شمیران نو» منصوب مینمایم.
ماموریت های جنابعالی در پروژه فوق واقع در شهرداری منطقه ۴ با رویکرد رفع موانع مالکیتی و حقوقی، ایجاد جریان نوسازی و تامین خدمات و زیر ساختها با ارائه گزارش های دوره ای به مراجع ذیربط میباشد.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی موجود، در پیشبرد این پروژه راهبردی موفق و موید باشید.
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