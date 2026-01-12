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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

حمیدرضا حاجوی مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد

حمیدرضا حاجوی مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد

حمیدرضا حاجوی طی حکمی از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عنوان مشاور معاونت و مدیر پروژه بازآفرینی و توسعه محلات گلشن و جوادیه و شمیران نو منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی حکمی حمیدرضا حاجوی را به عنوان مشاور معاونت و مدیر پروژه بازآفرینی و توسعه محلات گلشن و جوادیه و شمیران نو منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم شما را بعنوان «مشاور معاونت و مدیر پروژه بازآفرینی و توسعه محلات گلشن و جوادیه و شمیران نو» منصوب می‌نمایم.

ماموریت های جنابعالی در پروژه فوق واقع در شهرداری منطقه ۴ با رویکرد رفع موانع مالکیتی و حقوقی، ایجاد جریان نوسازی و تامین خدمات و زیر ساختها با ارائه گزارش های دوره ای به مراجع ذیربط می‌باشد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی موجود، در پیشبرد این پروژه راهبردی موفق و موید باشید.

کد مطلب 6719857

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