به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال امروز دوشنبه با حضور در وزارت ورزش با مسعود سلطانی فر دیدار و گفتگو کردند.

سید صادق طباطبایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی ریاست کمیته تحقیق و تفحص را بر عهده دارد. همچنین جمشید جعفرپور نماینده لارستان به عنوان نایب رئیس اول کمیته، اصغر مسعودی نماینده نی‌ریز و استهبان به عنوان نایب رئیس دوم، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران نیز به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شده اند.

در دیداری که امروز برگزار شد، طباطبایی نژاد با تاکید بر اینکه همکاری وزارت ورزش برای تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال رضایت بخش بوده است، گفت: وزیر ورزش به دو باشگاه دستور داده تا کمال همکاری را در این زمینه داشته باشند.

نمایندگان مجلس در صحن علنی ۲۲ خردادماه با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را تصویب کردند.