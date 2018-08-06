تلاش می کنیم مشکلی در تامین دارو ایجاد نشود/با ۱۹۰ تماس بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز دوشنبه در مراسم روز خبرنگار اظهار داشت: از همه شما خبرنگاران سپاسگزارم که در این سال ها حوزه سلامت را همراهی کرده اید.

وی ادامه داد: آنچه به زبان می آوریم چیزی جز راستگویی و حقیقت نیست.

هاشمی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور، گفت: هر گاه زمینه های تضعیف دولت ایجاد می شود، عده ای از موقعیت فراهم شده منفعت می برند.

وزیر بهداشت با اشاره به تهدیدهایی که متوجه کشور است، اظهار داشت: ما شرایط سخت تر از این را هم دیده ایم و انشاالله بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

وی از رسانه ها به خصوص خبرنگاران حوزه سلامت خواست که با انتشار درست اخبار، به امیدواری مردم کمک کنند.

هاشمی افزود: در حوزه دارو با دقت و شبانه روز در حال تلاش هستیم که کمترین مشکل برای مردم به وجود نیاید. هر چند کار سختی است، اما شیرینی کار به سخت بودن آن است که من و همکارانم پذیرفته ایم.

وی با بیان اینکه روند توزیع دارو و ملزومات پزشکی با نظم و انضباط همراه خواهد بود، تصریح کرد: برخی بیماران دچار استرس شده و می خواهند داروهایشان را برای یک سال آینده خریداری و نگه دارند، به آنها باید حق داد، اما با اطمینان می گویم، تمام تلاش ما این است که جریان تامین و توزیع دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و سایر ملزومات پزشکی از نظم و انضباط صحیحی برخوردار باشد.

وزیر بهداشت گفت: تاکنون نیز روند تامین دارو و ملزومات پزشکی با تدبیر پیش رفته و از این پس، با آمادگی بیشتری پیش خواهیم رفت و تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کمک خواهند کرد تا این مسیر را با دغدغه کمتری طی کنیم.

هاشمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه خبر خوبی برای مردم و رفع نگرانی‌ های آنها دارید، اظهار داشت: امشب آقای رییس ‌جمهور، خبر خوب را به مردم خواهند داد، چراکه ایشان مصمم هستند در دولت دوازدهم به ویژه در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی، ارز با نرخ دولتی در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار بگیرد، درعین حال تمهیداتی پیش‌ بینی شده تا مردم به زحمت نیفتند.

وی خاطرنشان کرد: نمی ‌توان تضمین کرد که تخلفی در داروخانه ها، شرکت های پخش یا در برخی مراکز اعم از خصوصی و دولتی به وقوع نپیوندد، لذا خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مشکوک به تخلف، با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند، قطعا پیگیری خواهد شد و از مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم می شود، پیشگیری به عمل خواهد آمد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در حوزه ارز و ارائه تسهیلات برای شرکت‌ های دارویی و تجهیزات پزشکی، مکانیسمی پیش‌ بینی شده که خطاها را کاهش دهد، البته باید پذیرفت برای دوره ای رئیس‌ جمهور و معاون اول ریسی جمهور گفتند برای هر اقلامی به هر میزانی که نیاز است، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تحویل بگیرید، که امروز ممکن است به معنی تصمیمات ناصحیح در ثبت سفارشات اقلام که توسط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت انجام می شد، قلمداد شود.

هاشمی در ادامه افزود: البته از این پس ارزی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می کند، با مسئولیت وزارت بهداشت بوده و ما باید پاسخگو باشیم. در مواردی ارز اختصاص پیدا خواهد کرد که قیمت ها رعایت شود و براین پروسه نظارت خواهد شد.

وی در خصوص کالاهای گروه اول حوزه سلامت و زمان اعلام آن به دولت، گفت: کالاهای گروه اول وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و به ویژه داروهای بیماران صعب‌ العلاج است و در این فهرست نیازهای اساسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی قرار دارند که لیست مفصلی است و چند هزار قلم دارو را شامل می‌ شود.

هاشمی افزود: در حوزه دارو حدود پنج هزار قلم و در حوزه تجهیزات پزشکی ۲۲ هزار قلم در فهرست کالاهای گروه اول قرار دارند. بر این اساس کار ما بسیار سخت است، چرا که باید تلاش کنیم همیشه چندین هزار قلم موجود داشته باشیم. برخی از این اقلام بسیار حیاتی هستند که لیست شان نهایی شده و فردا به وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال خواهد شد و سپس اعلام عمومی می شود.