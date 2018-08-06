انتصاب معاون اداری و مالی انجمن سینمای جوانان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در حکمی معاون اداری و مالی انجمن را منصوب کرد.

در متن حکم مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران برای معاون اداری و مالی انجمن آمده است: «برادر ارجمند آقای علی جعفری

نظر به شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه اداری و مالی مراکز فرهنگی و هنری به موجب این حکم به سمت «معاون اداری و مالی» انجمن سینمای جوانان ایران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری و همدلی کلیه همکاران، مدیران ستادی و استانی در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله و رشد و شکوفایی جوانان ایران اسلامی، موفق و سربلند باشید.»

علی جعفری دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است و مسئولیت‌های زیر را در کارنامه دارد: مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مشاور مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مدیربرنامه و بودجه سازمان سینمایی، مدیرکل فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران، معاون مدیرکل و مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران.

پیش از جعفری، غلامرضا نعمتی معاونت اداری و مالی انجمن را برعهده داشت.