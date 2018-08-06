رزمایش دریائی مصر با انگلیس و فرانسه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصر امروز، ارتش مصر امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رزمایش مشترک نیروهای این کشور و انگلیس در دریای سرخ و نیروهای دریایی مصر با فرانسه در دریای مدیترانه آغاز شد.

بر اساس این بیانیه، رزمایش مصر با انگلیس در چارچوب همکای های نظامی مشترک و دوستانه، تبادل تجارب میان دو طرف و امحای مین های دریایی صورت می گیرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که رزمایشی با هدف تمرین تکنیک های تهاجمی و تدافعی، نحوه مدیریت آنها، کنترل کشتی های مشکوک، تامین امنیت یگان های دریایی با استفاده از سلاح های پدافند هوایی و انتقال یگان های دریایی و تجهیزات آنها به ساحل با نیروهای فرانسه برگزار خواهد شد.

ارتش مصر به مدت برگزاری این رزمایش اشاره ای نکرده است.

گفتنی است ارتش مصر ۲ روز پیش از پایان رزمایش مشترک میان این کشور، آمریکا، عربستان سعودی و امارات با عنوان «پاسخ عقاب ۲۰۱۸» در دریای سرخ خبر داده بود.