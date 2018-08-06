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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۴۰

رئیس پلیس آگاهی استان یزد:

سارق منازل یزدی‌ها به دام افتاد

سارق منازل یزدی‌ها به دام افتاد

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان گفت: سارق سابقه داری که دست به ۲۰ فقره سرقت منزل در شهر یزد زده بود، توسط ماموران اداره مبارزه با سرقت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا حناساب اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در شهر یزد، ماموران پلیس اقدامات خود را در زمینه شناسایی سارق یا سارقان آغاز کردند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس پس از انجام تحقیقات لازم دریافتند که این سارق حرفه ای و سابقه دار در یکی از منازل شهر یزد مخفی شده است.

حناساب با اشاره به هماهنگی قضایی و اخذ مجوز بازرسی افزود: ماموران پلیس آگاهی در یک عملیات ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان یزد تصریح کرد: متهم در بازجویی های پلیسی ابتدا منکر هرگونه سرقتی شد اما با قرار گرفتن در برابر شواهد و ادله پلیسی به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۲۰ فقره سرقت منزل در شهر یزد اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیس برای شناسایی مال باختگان ادامه دارد، تصریح کرد: مبارزه با سرقت از اولویت های اصلی پلیس استان یزد است.

کد مطلب 4367813

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