به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا حناساب اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در شهر یزد، ماموران پلیس اقدامات خود را در زمینه شناسایی سارق یا سارقان آغاز کردند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس پس از انجام تحقیقات لازم دریافتند که این سارق حرفه ای و سابقه دار در یکی از منازل شهر یزد مخفی شده است.

حناساب با اشاره به هماهنگی قضایی و اخذ مجوز بازرسی افزود: ماموران پلیس آگاهی در یک عملیات ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان یزد تصریح کرد: متهم در بازجویی های پلیسی ابتدا منکر هرگونه سرقتی شد اما با قرار گرفتن در برابر شواهد و ادله پلیسی به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۲۰ فقره سرقت منزل در شهر یزد اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیس برای شناسایی مال باختگان ادامه دارد، تصریح کرد: مبارزه با سرقت از اولویت های اصلی پلیس استان یزد است.