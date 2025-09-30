سارق طلاهای پیرزن یزدی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف در یکی از روستاهای حاشیه شهر یزد و سرقت طلاهای یک پیر زن، پرونده به کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی استان یزد سپرده شد.

وی افزود: با تحقیقات ماموران، مشخص شد که سارق با معرفی خود به عنوان مامور اداره برق وارد خانه شده و اقدام به سرقت ۶ میلیارد ریال طلاهای پیر زن کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: کارآگاهان با اقدامات فنی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند و متهم پس از انتقال به اداره پلیس به سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ زارع به شهروندان توصیه کرد؛ در صورت مراجعه ماموران هر ارگان دولتی، حتماً کارت شناسایی و حکم ماموریت آنان را رویت و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.