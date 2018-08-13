به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلامی صبح دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: فردی که تعداد هزار و ۵۰۰ کیسه ۴۰ کیلویی برنج خارجی به میزان ۶۰ تن در منزل خود احتکار کرده بود توسط اطلاعات سپاه شهرستان، شناسایی و با حضور نماینده دادستان، کارشناسان بازرگانی و تعزیرات حکومتی محل مورد نظر پس از آماربرداری پلمب شد.

دادستان جیرفت تصریح کرد: ارزش تقریبی برنج های احتکاری کشف شده بالغ بر پنج میلیارد ریال است.

سلامی هشدار داد: دادستانی به عنوان مدعی العموم نظارت ها بر بازار را تشدید کرده است و تحرکات برهم زنندگان بازار و افراد سود جو را به خوبی رصد و با آنان با سرعت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته است، عنوان کرد: ضرورت دارد شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا و مایحتاج عمومی مردم توسط افراد سود جو، سریعا موارد را به مراجع قضایی، تعزیرات حکومتی و اداره بازرگانی یا با شماره تلفن های ۱۱۳ اداره اطلاعات، ۱۱۴ اطلاعات سپاه و ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.