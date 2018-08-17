به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی اظهار کرد: همانطور که می دانید ما سه شنبه وارد جاکارتا شدیم. از همان روز اول در دهکده بازی ها مستقر و کار را آغاز کردیم. دو روز تمرین خوب را پشت سر گذاشتیم و امروز طبق برنامه استراحت داریم.

وی افزود: در این شرایط تصمیم گرفتیم که به سالن هندبال بیاییم و تیم ملی ایران را در بازی با قطر تشویق کنیم. از روز دوشنبه نیز کار اصلی ما در سابر آغاز می شود.

رییس فدراسیون شمشیربازی درباره میزان آمادگی ورزشکارانش گفت: شرایط خوبی داریم. در رشته سابر شک نکنید که مدال داریم. سطح مسابقات خیلی بالاست. کره و چین خیلی تیم های خیلی قدرتمندی هستند. کره قهرمان جهان و ما ششم شدیم. همیشه تیم های اول تا هشتم جهان به هم نزدیک هستند. همچنین تیم دختران ما خیلی خوب است و امیدواریم خوب بدرخشند.

باقرزاده درباره شرایط میزبانی خاطرنشان کرد: ما در دهکده هستیم. یک مقدار مشکل تراسفر داریم اما نسبت به تیم هایی که در حومه هستند شرایط بهتری داریم. شنیدم دوچرخه و فوتبال مشکلات خاص خودشان را دارند. در هر حال شرایط برای همه هست و تنها مشکل ما بعد مسافت و دوری سالن ها از دهکده است.