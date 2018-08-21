برنامه ۶ دانشگاه بزرگ تهرانی در روز عرفه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی دعای روز عرفه هرساله در مساجد دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های بزرگ تهران برگزار می شود.

دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، امام صادق(ع) و شهید بهشتی برنامه های خود را برای این روز اعلام کرده اند.

برنامه مساجد دانشگاه های بزرگ شهر تهران پس از نماز ظهر و عصر با حضور دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

جدول برنامه دعای عرفه ۵ دانشگاه تهرانی ردیف دانشگاه مداح و سخنران شروع دعا ۱ صنعتی شریف حجت الاسلام قاسمیان ۱۵ ۲ تربیت مدرس احمد رهبری، مجید رسولی ۱۴ ۳ تهران حجت الاسلام پناهیان ۱۴ ۴ صنعتی امیرکبیر حجت الاسلام رحیمی بعد از نماز ظهر ۵ شهید بهشتی - بعد از نماز ظهر ۶ امام صادق(ع) حجت الاسلام میرلوحی ۱۵

مراسم دعای عرفه دانشگاه شهید بهشتی امسال در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود.