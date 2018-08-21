به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو در اظهارنظری درباره تیم فوتبال منچسترسیتی که هدایت آن را گواردیولا به عهده دارد، مدعی شد باشگاه ثروتمندی مانند این باشگاه می‎تواند بازیکن سطح بالا و گران‎قیمت بخرد، اما کلاس را نمی‎تواند بخرد. اما به فاصله کمی بعد از این اظهارنظر سیتی در دیدار لیگ هادرزفیلد را ۶ بر یک شکست داد و یونایتد مقابل برایتون ۳ بر ۲ شکست خورد؛ اتفاقی که باعث شد مورینیو آرزو کند این کاش چنین اظهار نظری نکرده بود.

شاید بتوان این بازی را یکی از بدترین عملکردهای منچستریونایتد مورینیو دانست، بازی‎ای که به خصوص در نیمه اول آن به وضوح مشهود بود که این تیم در بازار نقل و انتقالات تابستانی باید فعال‌‎تر می‌‏بوده است.

یونایتدی‎ها در این بازی نه تنها در خط دفاعی ضعیف عمل کردند تا ثابت شود پافشاری مورینیو برای جذب مدافع در تابستان بی‎مورد نبوده است، بلکه وقتی حریف عقب نشست و آن‌ها با در دست داشتن توپ فرصت داشتند جبران کنند، نتوانست در حمله عملکرد قابل قبولی داشته و خطری جدی روی دروازه حریف ایجاد کند.

تیم مورینیو حتی در بازی بدون توپ هم عملکرد بدی داشت و همین موضوع باعث شد هواداران یونایتد یک بار دیگر برای تیمشان و وضعیتی که در فصل جاری خواهد داشت نگران باشند. حالا آن‌ها هم به خوبی می‎دانند مورینیو به جای صحبت کردن و طعنه زدن به تیم‌های دیگر بهتر است تمرکزش را روی تیم خودش و نتایج آن بگذارد.