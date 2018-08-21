به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو در اظهارنظری درباره تیم فوتبال منچسترسیتی که هدایت آن را گواردیولا به عهده دارد، مدعی شد باشگاه ثروتمندی مانند این باشگاه میتواند بازیکن سطح بالا و گرانقیمت بخرد، اما کلاس را نمیتواند بخرد. اما به فاصله کمی بعد از این اظهارنظر سیتی در دیدار لیگ هادرزفیلد را ۶ بر یک شکست داد و یونایتد مقابل برایتون ۳ بر ۲ شکست خورد؛ اتفاقی که باعث شد مورینیو آرزو کند این کاش چنین اظهار نظری نکرده بود.
شاید بتوان این بازی را یکی از بدترین عملکردهای منچستریونایتد مورینیو دانست، بازیای که به خصوص در نیمه اول آن به وضوح مشهود بود که این تیم در بازار نقل و انتقالات تابستانی باید فعالتر میبوده است.
یونایتدیها در این بازی نه تنها در خط دفاعی ضعیف عمل کردند تا ثابت شود پافشاری مورینیو برای جذب مدافع در تابستان بیمورد نبوده است، بلکه وقتی حریف عقب نشست و آنها با در دست داشتن توپ فرصت داشتند جبران کنند، نتوانست در حمله عملکرد قابل قبولی داشته و خطری جدی روی دروازه حریف ایجاد کند.
تیم مورینیو حتی در بازی بدون توپ هم عملکرد بدی داشت و همین موضوع باعث شد هواداران یونایتد یک بار دیگر برای تیمشان و وضعیتی که در فصل جاری خواهد داشت نگران باشند. حالا آنها هم به خوبی میدانند مورینیو به جای صحبت کردن و طعنه زدن به تیمهای دیگر بهتر است تمرکزش را روی تیم خودش و نتایج آن بگذارد.
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