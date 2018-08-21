حمید ابراهیمی مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما درباره برنامه «شب های هنر» که به زودی از این شبکه روی آنتن می رود به خبرنگار مهر گفت: شب های تئاتر، سینما، موسیقی، کتاب و شعر پنج شب از برنامه «شب های هنر» را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: این برنامه که از اواخر شهریور روی آنتن می رود حدود یک ساعت است و هر شب ساعت ۲۳ به پخش می رسد.

ابراهیمی درباره تفاوت های این برنامه با «چشم شب روشن» عنوان کرد: این برنامه با «چشم شب روشن» متفاوت است آنجا محمد صالح علا مجری اصلی است و کارشناس مجری ها با مهمانان گفتگو می کنند ولی اینجا مجری ثابت و اصلی مثل آقای صالح علا وجود ندارد و کار مجری کارشناسان فقط گفتگو نیست بلکه ما پلی بک هایی هم درارتباط با موضوعات برنامه داریم. همچنین موضوع گفتگوها در «شب های هنر» کمی متفاوت است و درباره نقد آثار و هنرمندان گفتگو می شود.

وی درواکنش به حضور برخی مهمانان تکراری در برنامه ها تصریح کرد: ما محدودیتی نداریم و تلاش می کنیم همه افرادی که کار هنر کرده اند در برنامه حضور داشته باشند.

به گفته وی، تهیه کنندگی شب تئاتر با امیر قمیشی، شب کتاب با رضا شاهمرادی، شب شعر با کورش انصاری، شب سینما با سلمان وکیلی و شب موسیقی با حبیب ذوالفقاری خواهد بود.