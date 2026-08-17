جدول پخش شبکه ۴ تغییر کرد؛ برخی را برای اولین بار روی آنتن آوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهمرادی مدیر شبکه چهار در نشستی که امروز دوشنبه ۲۶ مرداد به صورت دوستانه با خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد به برخی معضلات و مسائل این روزهای برنامه سازی اشاره و خبرنگاران را در جریان برخی رویکردها قرار داد.

وی در این نشست که به صورت غیررسمی برگزار شد هم دغدغه های خبرنگاران را نسبت به شبکه و برنامه ها جویا شد و هم به برخی حاشیه ها به صورت شفاف پاسخ داد.

شاهمرادی در بخش رسمی و قابل انتشار این جلسه به برنامه ریزی فعلی شبکه در حوزه جدول پخش اشاره و بیان کرد: در حال حاضر همه برنامه های شبکه در قالب یک کمربند در اختیار مخاطبان قرار داده می‌شوند به این ترتیب که «چاووش» و «سوره» ۲ برنامه ای هستند که همه برنامه ها در قالب آنها ارائه می شود. «چاووش» در حوزه ادب و هنر و علم و فناوری فعالیت دارد و «سوره» نیز برنامه هایی با مباحث های تاریخی و سیاسی و اجتماعی را شامل می شود.

وی با اشاره به ساعت پخش این برنامه ها عنوان کرد: در جدول پخش ما از ساعت ۱۸ تا ۲۱ «چاووش» پخش می شود که برنامه های «مرصع»، «چهارگاه»، «پایان نامه»، «چرخ» در آن دیده شده است. بعد از آن نیز از ساعت ۲۱ تا ۲۴ شب، «سوره» روی آنتن می رود که شامل «شیوه»، «جهان اسلام» و میزهای مختلف در فضای سیاسی تاریخی در این برنامه می شود.

شاهمرادی با اشاره به اتفافات مختلف خبری عنوان کرد: رویکرد ما پرداخت جامعه شناختی و اندیشه ای به اتفاقات است مثلا اگر واقعه ای مثل ریزش پلاسکو رخ دهد شبکه چهار به جای نگاه خبری، به سراغ جامعه شناس می رود و بررسی ماجرا از این زاویه پی می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به نخبگان، کارشناسان و استادانی که در میزگردهای برنامه های این شبکه حضور یافته اند، گفت: بنای ما این است که افراد تکراری نیاوریم و ادعای ما این است که افرادی را آورده ایم که گاهی اولین حضور رسانه ای شان در تلویزیون در شبکه چهار بوده است.