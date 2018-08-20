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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱:۴۳

رئیس شورای عالی سیاسی یمن:

کسی که خود را خادم الحرمین می دانداز شعائرالهی سوء استفاده می کند

کسی که خود را خادم الحرمین می دانداز شعائرالهی سوء استفاده می کند

«مهدی المشاط» در پیامی به مناسبت عید سعید قربان ضمن تبریک این عید، خاطرنشان کرد: کسی که خود را خادم حرمین شریفین می داند از شعائر الهی برای منفعت سیاسی و تفرقه بین امت سوء استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن با صدور پیامی فرا رسیدن عید قربان را به مردم یمن و امت اسلامی تبریک گفت.

«مهدی المشاط» گفت: از این مناسبت برای مقابله با نقشه های آمریکایی صهیونیستی که امت ما را هدف قرار داده است استفاده می کنیم.

وی افزود: متاسفانه کسی که خود را خادم حرمین شریفین می داند از شعائر الهی برای منفعت سیاسی و تفرقه بین امت سوء استفاده می کند و از همه روش‌ ها برای محو و نابودی موضوع مرکزی امت یعنی فلسطین استفاده می کند.

المشاط در ادامه بر حمایت لازم از مقاومت مردم فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کرد.

کد مطلب 4380576

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