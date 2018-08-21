۷۵۰ هزار تن محصولات گلخانه ای در استان قزوین تولید می شود

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در شرایطی که با مشکل کم آبی در دشت قزوین روبرو هستیم یکی از راهکارهای اساسی در کاهش مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی توسعه گلخانه هاست.

وی افزود: کشت گلخانه ای مزیت های فراوانی دارد که افزایش کیفیت محصولات گلخانه ای به دلیل استفاده بذور خالص، استفاده از اراضی غیر قابل کشت، تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی از آن جمله است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: همچنین وابسته نبودن تولید به شرایط محیطی و امکان بازار یابی مناسب و تنظیم برنامه کشت، افزایش راندمان تولید تا ۱۰ برابر، کاهش مصرف آب و تولید بیش از یک محصول در سال از مزیت های دیگر کشت گلخانه ای است.

خمسه تصریح کرد: در حال حاضر در استان قزوین ۱۱۵ واحد گلخانه ای با وسعتی معادل ۵۶ هکتار فعالیت می کنند که میزان تولیدات گلخانه ای نیز بالغ بر ۷۵۰ هزار تن در سال است.

وی بیان کرد: ۸۳ واحد گلخانه برای کشت صیفی جات؛ ۱۷ واحد برای کشت گل و گیاهان زینتی، ۳۵ واحد قارچ، ۹ واحد کمپوست اختصاص یافته است.

خمسه یادآورشد: مجتمع کشت گلخانه ای نودهک در تاکستان با مساحت ۷۱ هکتار تا پایان امسال به متقاضیان واگذار خواهد شد و ۲۰ هکتار گلخانه در تازه آباد، ۲۰ هکتار در بویین زهرا نیز امسال در دست احداث است.

وی بیان کرد: در استان قزوین به دلیل گران بودن زمین ایجاد گلخانه هزینه سنگینی دارد و هر هکتار تا یک میلیارد تومان و در سایر مناطق ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که تلاش کرده ایم با پرداخت تسهیلات ۶ درصدی به توسعه گلخانه ها کمک کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: امسال ۳۰ هکتار به مساحت گلخانه های استان اضافه خواهد شد.