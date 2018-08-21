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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۰۸

فرمانده انتظامی بجنورد:

سقوط از ساختمان منجر به مرگ نوجوان ۱۶ساله شد

سقوط از ساختمان منجر به مرگ نوجوان ۱۶ساله شد

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از سقوط نوجوان ۱۶ ساله از ساختمان در حال ساخت که منجر به مرگ وی‌شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: در پی اعلام شهروندان مبنی بر سقوط فردی از ساختمان درحال ساخت در خیابان ۳۲متری شهدا، بلافاصله ماموران در محل حاضر و به بررسی صحنه پرداختند.

پاکدل درباره جزئیات این حادثه بیان کرد: شامگاه دوشنبه نوجوانی ۱۶ ساله که در ساختمانی مشغول به کار بوده به دلیل عدم تعادل از ارتفاع ۶ متری ساختمان به پایین سقوط می‌ کند.

 وی تصریح کرد: متاسفانه این پسر ۱۶ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم فوت می کند.

 این مقام انتظامی با ابراز تاسف از این حادثه از کارفرمایان و مالکان ساختمان ها خواست نکات ایمنی و کار را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 4380621

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