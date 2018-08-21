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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۱

معاون تبلیغات اسلامی کرمانشاه خبر داد

برگزاری مراسم عرفه در ۴ نقطه شهر کرمانشاه

برگزاری مراسم عرفه در ۴ نقطه شهر کرمانشاه

کرمانشاه_ معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم عرفه در چهار نقطه شهر کرمانشاه خبر داد.

حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روز عرفه روز بزرگی است و در این روز حاجی ها در صحرای عرفات قرار دارند، افزود: امام حسین(ع ) در آن سفر حج بعد نماز ظهر و عصر این دعای پر معنا را که برای ما به یادگار مانده ایراد فرمود.

وی افزود: در این روز مراسم دعای عرفه در مساجد و تعدادی ازحسینیه ها برای بهره مندی مومنین برگزار می شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهر کرمانشاه نیز مراسم دعای عرفه در چهار مکان رسمی شامل مزار شهدا در ساعت ۱۵ ،مسجد نواب ساعت ۱۷، امام زاده ابراهیم ساعت ۱۵، حسینیه انصارالحسین ساعت ۱۶ برگزار می شود.

کد مطلب 4380677

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