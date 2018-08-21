حجت الاسلام سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج ایرانی و تاکید معظم له بر لزوم وحدت مسلمانان و مقابله با سیاست های جنگ افروزانه آمریکا، اظهار داشت: حج تابلویی برای معرفی اتحاد و انسجام اسلام است و یکی از مشترکات جمعیت ۱.۵ میلیاردی مسلمانان جهان است که در آن با شعار و عمل واحد، وحدت خود را نشان می دهند.

وی افزود: متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب شاهد این موضوع بودیم که دشمنان جنگ هشت ساله را بر ما با تعداد زیادی شهید و جانباز تحمیل کردند و پس از آن نیز حدود هفت سالی است که جنگ در سوریه و عراق را داعشی ها راه انداختند. در جنگ یمن نیز که توسط عربستان و امارات علیه ملت یمن ایجاد شده است، مسلمانان با هم درگیرند و تلفات و ضایعات دارد.

اکرمی ادامه داد: وقتی این درگیری ها را مرور می کنیم، می بینیم که نقطه آغاز درگیری های مسلمانان توسط استکبار جهانی و انگلیس رقم می خورد و متاسفانه عربستان و امارات در حال جنگ نیابتی از طرف آنها بر علیه سایر مسلمانان هستند.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اصالت این جنگ را متعلق به آمریکا و انگلیس برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه در این جنگ مسلمان علیه مسلمان می جنگد، درحالی که توسط استکبار راه افتاده، اما هزینه و پولش را عربستان، کویت و امارات و امثال اینها می دهند.

وی با بیان اینکه آگاه سازی، افشاگری و ائتلاف در برابر دشمنان سه کاری است که باید انجام دهیم، خاطرنشان کرد: آگاه سازی یعنی مسلمانان را مطلع و متوجه کنیم که باعث و بانی این جنگ نیابتی کیست و باید به تجربه ایران در این موضوع بها داد. افشاگری به این معنا است که باید ملت ها را متوجه کنیم که آمریکا و اسرائیل حامی و دلسوز مسلمانان نیستند و دشمن هستند و این دشمن باید به جهانیان از جمله مسلمانان افشا و معرفی شود.

اکرمی در پایان گفت: این جنگ خود یک آزمایشگاه و تجربه‌ای است تا آنهایی که به اسلام محمدی بها می دهند، در مقابل دشمنان شناخته شده مسلمانان جبهه بگیرند و ائتلاف کنند و با آنها مقابله و قطع رابطه کنند تا آرام آرام بساط این جنگ نیابتی جمع شود و مسلمانان به آرامش برسند.