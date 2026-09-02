نبرد شاگردان پیاتزا برای تاج آسیا و بلیت المپیک ۲۰۲۸ + برنامه مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله اول انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریور با حضور ۱۲ تیم در سه گروه وبه میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران هم در گروه دوم با تیم‌های چین، هند و نیوزیلند قرار دارد. مسابقات قهرمانی آسیا این بار برای تیم ملی ایران اهمیتی فراتر از رقابت بر سر عنوان قهرمانی قاره دارد. این دوره از مسابقات نخستین ایستگاه برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است و قهرمان آسیا مستقیماً سهمیه حضور در این بازی‌ها را به دست خواهد آورد.

تیم ملی ایران در شرایطی راهی ژاپن می‌شود که لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را با عملکردی ضعیف پشت سر گذاشت. شاگردان روبرتو پیاتزا در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها با سه پیروزی و ۹ شکست، در جایگاه پانزدهم قرار گرفتند و نتوانستند به مرحله نهایی صعود کنند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که ایران در مقاطعی مقابل تیم‌های قدرتمند نمایش‌های امیدوارکننده‌ای داشت و حتی در دیدار برابر ژاپن تا آستانه پیروزی پیش رفت، اما در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.

حالا قهرمانی آسیا فرصت متفاوتی برای تیم ملی ایران است؛ فرصتی برای جبران ناکامی لیگ ملت‌ها، تثبیت جایگاه ایران در والیبال قاره و مهم‌تر از همه کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ است. در سیستم جدید انتخابی، پنج قهرمان قاره‌های مختلف در مسابقات قهرمانی قاره‌ای ۲۰۲۶ سهمیه المپیک می‌گیرند و سه سهمیه دیگر نیز از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ توزیع خواهد شد؛ بنابراین قهرمانی در ژاپن می‌تواند مسیر ایران را برای رسیدن به لس‌آنجلس هموار کند.

البته رقابت برای رسیدن به این سهمیه در آسیا کار ساده‌ای نیست. ژاپن به عنوان میزبان و یکی از قدرت‌های اصلی قاره، چین، کره‌جنوبی و چند تیم مدعی دیگر در این مسابقات حضور دارند و ایران برای رسیدن به سکوی نخست مسیر ساده‌ای پیش رو نخواهد داشت. مسابقات امسال با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود و سه تیم برتر نیز جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را به دست می‌آورند.

با این حال، تاریخ قهرمانی آسیا نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر رقابت اصلی برای تاجگذاری قاره‌ای میان ایران و ژاپن بوده است. در هشت دوره گذشته، تنها این دو تیم توانسته‌اند جام قهرمانی را از آن خود کنند؛ ایران در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ به عنوان نخست رسید و ژاپن نیز در دوره‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ قهرمان شد.

به این ترتیب، فوکوئوکای ژاپن تنها صحنه دفاع از اعتبار والیبال ایران در آسیا نیست؛ بلکه نقطه آغاز مسیری است که می‌تواند به لس‌آنجلس ختم شود. تیم ملی ایران پس از پایان نه‌چندان مطلوب لیگ ملت‌ها حالا باید در مهم‌ترین تورنمنت آسیایی سال، هم برای برگرداندن تاج قهرمانی در قاره تلاش کند و هم نخستین سهمیه المپیک ۲۰۲۸ آسیا را هدف بگیرد. اگر ایران بتواند در ژاپن به قهرمانی برسد، بخشی از نگرانی‌های ایجادشده پس از عملکرد ضعیف در لیگ ملت‌ها نیز جای خود را به امید برای ساختن یک مسیر تازه تا المپیک خواهد داد.

گروه‌بندی دور مقدماتی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه اول: ژاپن (میزبان)، استرالیا، بحرین و عمان

گروه دوم: ایران، چین، هند و نیوزیلند

گروه سوم: قطر، کره جنوبی، چین تایپه و تایلند

برنامه کامل دور مقدماتی رقابت‌ها (به وقت ایران) به شرح زیر است:

جمعه، ۱۳ شهریور

ساعت ۷ صبح؛ ایران - نیوزیلند

ساعت ۱۰:۳۰؛ کره جنوبی - چین‌تایپه

ساعت ۱۴؛ ژاپن - عمان

شنبه، ۱۴ شهریور

ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ استرالیا - بحرین

ساعت ۸ صبح؛ چین - هند

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ قطر - تایلند

یک‌شنبه، ۱۵ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران - هند

ساعت ۸؛ قطر - چین‌تایپه

ساعت ۱۴؛ ژاپن - بحرین

دوشنبه، ۱۶ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ عمان - استرالیا

ساعت ۸؛ نیوزیلند - چین

ساعت ۱۱:۳۰؛ تایلند - کره جنوبی

سه‌شنبه، ۱۷ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند - نیوزیلند

ساعت ۸؛ قطر - کره جنوبی

ساعت ۱۴؛ ژاپن - استرالیا

چهارشنبه، ۱۸ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ بحرین - عمان

ساعت ۸؛ چین‌تایپه - تایلند

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ ایران - چین

در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های اول و دوم هر گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند. دو سهمیه باقی‌مانده نیز به دو تیم برتر از میان تیم‌های سوم گروه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. برای تعیین این دو تیم، ابتدا تعداد بردها، سپس امتیازهای مسابقات، نسبت ست‌های برده به باخته، نسبت امتیازهای کسب‌شده به امتیازهای از دست‌رفته و در نهایت نتایج رودررو ملاک قرار می‌گیرد. مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات پنج‌شنبه و جمعه(۱۹ و ۲۰ شهریور)، مرحله نیمه‌نهایی شنبه(۲۱ شهریور) و دیدار رده‌بندی و فینال نیز یک‌شنبه(۲۲ شهریور) پیگیری خواهد شد تا در نهایت قهرمان سهمیه المپیک را کسب کند.