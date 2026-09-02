هشدار نارنجی هواشناسی در گلستان؛ کاهش دما و رگبار تا پنجشنبه

ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان تا روز پنجشنبه تحت تأثیر امواج ناپایدار جوی قرار دارد که پیامد آن کاهش دمای هوا در استان خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود طی این مدت بیشینه دمای هوا در سطح استان حدود ۳۰ درجه سانتی‌گراد باشد و در برخی ساعات نیز بارش باران رخ دهد که در بعضی مناطق می‌تواند به شکل رگبار و رعد و برق ظاهر شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دریای خزر گفت: دریا نیز تا روز پنجشنبه مواج و متلاطم خواهد بود و فعالیت‌های دریایی در این مدت با محدودیت و مخاطرات همراه است.

معقولی از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان خبر داد و اظهار کرد: شدت ناپایداری‌ها به‌ویژه در ساعات عصر و شب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیشتر خواهد بود و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق در این بازه وجود دارد.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی، از نزدیک شدن و توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و در ترددهای جاده‌ای نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

به گفته کارشناس هواشناسی گلستان، با توجه به مواج بودن دریا، شهروندان و فعالان دریایی نیز باید تا بهبود شرایط جوی از انجام فعالیت‌های پرخطر در دریا پرهیز کنند.