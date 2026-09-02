مقابله با نفوذ نیازمند قانون جامع است؛ فعالیت‌ خارجی ممنوع نخواهد شد

پیمان فلسفی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، اظهار کرد: این طرح ابعاد مختلفی دارد و باید خیلی زودتر از این‌ در دستورکار مجلس قرار می‌گرفت. خوشبختانه اخیراً این مسئله مورد توجه قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید و اکنون نیز بررسی مواد و جزئیات آن در صحن مجلس در حال انجام است.

وی افزود: البته ما فعلاً چند ماده از این طرح را تصویب کرده‌ایم، اما در ادامه مسیر، ابعاد مختلف امنیتی، دفاعی، علمی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این موضوع مطرح است که هرکدام در نهایت دایره نفوذ را مشخص می‌کند.

خلأ قانونی کشور در مقابله با نفوذ بیگانگان

فلسفی با بیان اینکه کشور پیش از این به دلیل کم‌توجهی، بی‌توجهی یا خلأ قانونی در این زمینه آسیب‌های زیادی دیده است، گفت: ما در این زمینه قانون مشخص و جامعی نداشتیم و قوانین پراکنده‌ای در موضوعات مختلف وجود داشت، برای مثال درباره اینکه حضور خارجی‌ها در کشور چگونه باشد، سرمایه‌گذاری آنها به چه شکل انجام شود و مالکیت آنها چگونه باشد، مباحث کلی در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است، اما در ابعاد جزئی‌تر طبیعتاً باید یک قانون اجرایی و جامع داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون باید هم جامعیت داشته باشد و هم آینده‌نگر باشد. ما با واقعیتی به نام نفوذ مواجهیم و بنابراین باید در وهله اول با ابزار قانون با این مسئله مقابله و برای دستگاه‌های مرتبط با این موضوع و دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی در ارتباط با مسئله نفوذ دارند، تعیین تکلیف کنیم.

همه کشورها برای مقابله با نفوذ بیگانگان قانون دارند

وی تأکید کرد: این مسئله چیزی نیست که فقط ما با آن مواجه باشیم. در تمام دنیا برای مقابله با نفوذ بیگانگان برنامه‌ریزی می‌کنند، برای آن قانون دارند و بر فرایندهایی که ممکن است منجر به نفوذ بیگانگان شود، نظارت می‌کنند.

فلسفی گفت: جمهوری اسلامی ایران در نظام جهانی، ضمن اینکه دوستان و دوستداران زیادی دارد، دشمنانی هم دارد. وقتی دشمن زیاد باشد، باید خودمان را در مقابل این دشمن تجهیز کنیم و در مقابل نفوذ دشمن، هرگونه راه رخنه و نفوذ را که ممکن است دشمن از طریق آن به اهداف خودش برسد، سد کنیم.

پیش‌بینی‌های خوبی برای مقابله با نفوذ انجام شده است

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های خوبی در این طرح صورت گرفته است، افزود: دشمن هم به همین دلیل نگران شده و شروع به ایجاد نگرانی برای مردم و برای ذی‌نفعانی که ممکن است احساس کنند از طریق این قانون محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد می‌شود؛ کرده است، در حالی که این‌گونه نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما دقت‌های لازم را در بستر قانون‌گذاری به عمل می‌آوریم. علت اینکه طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه با اولویت مطرح شد و در دستورکار مجلس قرار گرفت، این است که امنیت ملی یکی از ارکان کشور است و باید برای آن برنامه و قانون داشته باشیم.

وی ادامه داد: شعار امسال نیز «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است و این طرح در راستای شعار سال هم قرار دارد و از بعد تامین امنیت ملی، ارتباط مستقیمی با آن دارد. این طرح ابعاد مختلفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

ارتباط ایران با جهان قانونمند می‌شود

فلسفی درباره تأثیر تصویب این طرح بر ارتباط جمهوری اسلامی ایران با جهان، گفت: با تصویب این طرح، ارتباط ما با جهان قانونمند می‌شود. این ارتباط از حالت رهاشده و نظارت‌نشده، به یک ارتباط قانونمند تبدیل می‌شود که در بستر قانون، تمام فعل و انفعالات بین‌المللی ما شکل می‌گیرد و پیش می‌رود.

وی افزود: درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه نباید هیچ‌گونه نگرانی برای مردم، دانشگاهیان، جامعه علمی، جامعه فرهنگی و سیاسیون وجود داشته باشد، چرا که مجلس با تصویب این طرح به دنبال این است که هرگونه فعل و انفعالی که صورت می‌گیرد، در یک بستر قانونی و هوشمند انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع اصلاً خاص کشور ما نیست و در تمام دنیا چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر عوامل خارجی در یک کشور وجود دارد. حتی در کشورهای پیشرفته و در لیبرال‌ترین نظام‌های سیاسی جهان نیز این سخت‌گیری‌ها وجود دارد. ممکن است شما این نظارت‌ها را احساس نکنید، اما وجود دارد و کنترل‌های نامحسوسی اعمال می‌شود که حتی ممکن است تصورش را هم نکنید.

ارتباط ایران با جهان محدود نمی‌شود

فلسفی خاطرنشان کرد: بنابراین و با توجه به اینکه ما این همه دشمن داریم، باید برای مقابله با نفوذ دشمنان برنامه‌ریزی کنیم، فعالیت‌های خودمان را قانونمند کنیم و ارتباطات نیز باید در این بستر تعریف شود. البته ارتباط ما با جهان به هیچ وجه نباید محدود شود و محدود هم نمی‌شود.

فعالیت‌های خارجی ممنوع نیست؛ باید تحت نظارت باشد

وی گفت: در طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه تاکید شده است که فعالیت‌ها باید تحت نظارت و با هماهنگی انجام شود. برای مثال، اگر قرار است قرارداد خاصی با یک کشور خارجی یا با شرکت‌های مختلف خارجی بسته شود، چه اشکالی دارد قبل از انعقاد قرارداد، موضوع به نهادهای نظارتی و امنیتی اطلاع داده شود تا بررسی‌های لازم انجام شود؟ اگر این شرکت از یک خاستگاه همسو برخوردار باشد و با دشمنان ما ارتباط مستقیم نداشته باشد، قرارداد انجام شود و هیچ مانعی هم وجود ندارد.

ضرورت تسریع در شناسایی و مقابله با نفوذ

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته سرعت عمل در این زمینه خیلی مهم است. ما باید سازوکارهایی را در این طرح ببینیم که فرایندها را کوتاه کند و دقت ما را در تشخیص نفوذ، عوامل نفوذ، خاستگاه نفوذ و نوع مقابله با نفوذ بالا ببرد. این موارد، تا حد زیادی در متن طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه دیده شده است.

وی با اشاره به دقت نمایندگان در بررسی این طرح، اظهار کرد: نمایندگان دقت‌ خیلی خوبی در بررسی این طرح مهم دارند. در طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه فعالیت‌های مختلفی که با امنیت و آسایش مردم و نظام و فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی ما مرتبط باشد، تعریف شده و مشمول مصوبات این قانون خواهد بود. بنابراین نباید هیچ‌گونه نگرانی درباره تصویب این طرح وجود داشته باشد. قطعا زمانی که این طرح تصویب شود، نتایج آن حتماً به افزایش سطح امنیت ملی و ارتقای وحدت ملی و انسجام ملی منجر خواهد شد.

انتقاد از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ

وی در ادامه، در واکنش به مخالفت هیئت دولت با «طرح مقابله با نفوذ»، اظهار کرد: این اقدام به هیچ وجه شایسته نبود و انتظار نمی‌رفت دولت در این مقطع چنین موضعی اتخاذ کند.

فلسفی ادامه داد: دولت نباید پیش از آنکه یک طرح در فرآیند قانونی مجلس به تصویب برسد، در هیئت وزیران مصوبه‌ای در مخالفت با آن صادر کند. دولت در مجلس دارای نماینده و همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس است و می‌تواند دیدگاه‌ها و مخالفت‌های خود را درباره هر یک از مواد طرح، در زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس، به صورت رسمی مطرح و پیگیری کند.

وی افزود: مجلس بر اساس قانون اساسی این اختیار را دارد که طرح‌های قانونی را ارائه، بررسی و تصویب کند و در صورت تأیید شورای نگهبان، این مصوبات به قانون تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی، دولت نیز موظف است قانون مصوب را اجرا کند و نمی‌تواند پیش از طی کامل فرآیند قانون‌گذاری، در مخالفت با آن مصوبه‌ای را به تصویب برساند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از دولت چهاردهم انتظار نداشتیم چنین رویکردی اتخاذ کند. به نظر من، این اقدام دولت شایسته نبود.