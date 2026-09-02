به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا صدوهفتمین شهرآورد پایتخت در شرایطی متفاوت از همیشه برگزار شود؛ دیداری که برخلاف سنت همیشگی برای چندمین بار متوالی خارج از تهران برگزار خواهد شد.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم شروع خوبی در لیگ بیست‌وپنجم داشته‌اند و تنها یک امتیاز فاصله میان آنها وجود دارد. استقلال از چهار بازی ابتدایی خود ۱۰ امتیاز به دست آورده و در رده دوم جدول قرار دارد و پرسپولیس نیز با ۹ امتیاز سوم است. از همین رو، نتیجه این مسابقه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جایگاه دو تیم در بالای جدول داشته باشد و برنده دربی فرصت مناسبی برای نزدیک شدن به صدر جدول پیدا خواهد کرد.

دربی متفاوت برای نیمکت‌های سرخابی

یکی از مهم‌ترین نکات دربی ۱۰۷ حضور دو سرمربی‌ای است که برای نخستین بار در قامت سرمربی در شهرآورد تهران روی نیمکت دو تیم قرار می‌گیرند. سهراب بختیاری‌زاده هدایت استقلال را برعهده دارد و در سوی مقابل مهدی تارتار نخستین تجربه خود به عنوان سرمربی پرسپولیس در این مسابقه حساس را پشت سر خواهد گذاشت.

هر دو مربی در هفته‌های ابتدایی فصل تلاش کرده‌اند تیم‌های خود را در جمع مدعیان بالای جدول قرار دهند و حالا نخستین آزمون بزرگ آنها در تقابل مستقیم با رقیب سنتی رقم خواهد خورد؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن علاوه بر سه امتیاز، از نظر روحی و روانی نیز اهمیت ویژه‌ای برای هر دو تیم دارد.

استقلال بدون غایب به دربی می‌رسد

آبی‌پوشان در آستانه این مسابقه شرایط مناسبی از نظر در اختیار داشتن نفرات دارند و بختیاری‌زاده برای انتخاب ترکیب اصلی با غیبت اجباری بازیکنان مواجه نیست. استقلال با تمام نفرات خود آماده حضور در دربی شده و امیدوار است بتواند روند خوب خود در هفته‌های ابتدایی فصل را در حساس‌ترین بازی نیم‌فصل ادامه دهد.

در سوی مقابل، پرسپولیس در این مسابقه ابوالفضل جلالی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و تارتار باید برای پر کردن جای خالی این بازیکن تصمیم‌گیری کند.

چهار گلزن دربی در ترکیب فعلی دو تیم

در ترکیب فعلی استقلال و پرسپولیس بازیکنانی حضور دارند که پیش از این موفق به گلزنی در شهرآورد شده‌اند. در استقلال، روزبه چشمی و علیرضا کوشکی سابقه باز کردن دروازه پرسپولیس را دارند و امیدوارند بار دیگر نام خود را در فهرست گلزنان این مسابقه قرار دهند.

در طرف مقابل نیز محمدحسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور سابقه گلزنی برابر استقلال را دارند و از جمله بازیکنانی هستند که می‌توانند تجربه خود از حضور در شهرآورد را در اختیار تیمشان قرار دهند.

دربی ۱۰۷ در آینه تاریخ

استقلال و پرسپولیس طی نزدیک به ۶ دهه رقابت، تاکنون ۱۰۶ بار در دیدارهای مختلف مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. در مجموع این مسابقات، پرسپولیس ۲۹ بار به پیروزی رسیده، استقلال ۲۶ برد به دست آورده و ۵۱ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. همچنین در این ۱۰۶ دیدار، پرسپولیس ۱۰۴ گل و استقلال ۹۵ گل به ثمر رسانده‌اند.

آخرین تقابل دو تیم نیز دربی ۱۰۶ بود که روز ۱۴ آذر سال گذشته در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید. در آن مسابقه، دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند تا طلسم تساوی‌های بدون گل در برخی از تقابل‌های اخیر سرخابی‌ها ادامه پیدا کند.

پرسپولیس در آخرین دربی لیگ برتری که با استقلال برگزار کرد، نتوانست به پیروزی برسد و دو تیم در اراک به تساوی بدون گل رضایت دادند.

پیش از آن نیز دربی رفت فصل گذشته با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود و در آن مسابقه، محمدحسین کنعانی‌زادگان و علیرضا کوشکی برای دو تیم گلزنی کردند.

شهریور؛ ماهی با خاطرات متفاوت برای سرخابی‌ها

دربی ۱۰۷ همچنین هشتمین تقابل استقلال و پرسپولیس در ماه شهریور خواهد بود. بررسی تاریخچه این مسابقات نشان می‌دهد در هفت دربی قبلی که در این ماه برگزار شده، پرسپولیس دو بار به پیروزی رسیده، استقلال یک بار برنده شده و پنج مسابقه نیز با تساوی خاتمه یافته است. بنابراین آمار شهریوری دربی‌ها نیز به سود پرسپولیس است، هرچند بخش قابل توجهی از این دیدارها برنده نداشته‌اند.

البته یکی از مشهورترین نتایج تاریخ شهرآورد نیز در ماه شهریور رقم خورده است؛ جایی که پرسپولیس در ۱۵ شهریور ۱۳۵۲ موفق شد با نتیجه تاریخی ۶ بر صفر تاج را شکست دهد؛ دیداری که همچنان بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ شهرآورد محسوب می‌شود.

بنیادی‌فرد؛ داور باتجربه دربی ۱۰۷

قضاوت این مسابقه بر عهده موعود بنیادی‌فرد خواهد بود. این داور باتجربه پیش از این نیز سابقه قضاوت در شهرآورد تهران را داشته و برای سومین بار به عنوان داور اصلی یکی از حساس‌ترین مسابقات فوتبال ایران انتخاب شده است. کمیته داوران فدراسیون فوتبال انتخاب بنیادی‌فرد را برای دربی ۱۰۷ اعلام کرده است.

نخستین دربی در نقش جهان

یکی دیگر از ویژگی‌های متفاوت دربی ۱۰۷، محل برگزاری آن است. ورزشگاه نقش جهان اصفهان برای نخستین بار میزبان تقابل استقلال و پرسپولیس خواهد بود؛ اتفاقی که در کنار حضور نخستین‌بار بختیاری‌زاده و تارتار روی نیمکت دو تیم، به این شهرآورد چهره‌ای متفاوت بخشیده است.

حالا استقلال با ۱۰ امتیاز و جایگاه دوم جدول و پرسپولیس با ۹ امتیاز و رتبه سوم، در شرایطی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که فاصله امتیازی اندکی میان آنها وجود دارد و سه امتیاز این مسابقه می‌تواند معادلات بالای جدول را دستخوش تغییر کند.

صدوهفتمین شهرآورد پایتخت از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد؛ مسابقه‌ای که برای بختیاری‌زاده و تارتار علاوه بر اهمیت جدولی، نخستین تجربه حضور در مهم‌ترین بازی فوتبال ایران در قامت سرمربی دو تیم خواهد بود.