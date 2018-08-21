به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح سه شنبه در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری بیرجند بیان کرد: مشاغل خانگی از مباحث اولویت دار برنامه‌های دولت است.

وی با بیان اینکه برخی از رسته‌های مشاغل خانگی برای اخذ تسهیلات نیازمند صدور مجوز هستند، اظهار کرد: دستگاه‌هایی که مرجع صدور مجوز هستند، الزامات را رعایت کنند تا مردم دچار سرگردانی نشوند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه تسهیلات خوبی به مشاغل خانگی اختصاص یافته است، گفت: سهم شهرستان بیرجند در سال جاری یک سوم سهم استانی است.

ناصری بیان کرد: از شهروندان خواستاریم افرادی به سمت اخذ تسهیلات بروند که توانایی انجام طرح را داشته و با بازار فروش آشنایی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در صنعت گردشگری بیان کرد: اگر نتوانیم سرویس تور گردی تعریف کنیم، عملاً کاری انجام نداده‌ایم.

ناصری با بیان اینکه باید زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کنیم، افزود: همچنین باید در طرح‌های تولیدی به ظرفیت بالایی برسیم.

وی با بیان اینکه برخی از سیستم های اداری در پاسخگویی به مطالبه‌های مردم تعلل می‌کنند، اظهار کرد: این امر مایه ننگ سیستم اداری است.

ناصری با بیان اینکه نارضایتی مردم از سیستم های اداری به مراجع کشیده شده است، افزود: سیستم اداری تنها برای پرداخت تسهیلات نیست و باید پاسخگوی تمام مطالبات مردمی باشند.

فرماندار بیرجند با اشاره به کارشناسی طرح‌های اشتغال در ادارات بیان کرد: لیسانس سیستم های اداری حداقل در قلم برای برنامه‌ریزی که از کارهای حداقلی است، خودشان را نشان دهند.

وی با بیان اینکه سیستم اداری از بنیان مریض است، گفت: متأسفانه تفاوت بین نیروی کار متعهد و نیرویی که کار نمی‌کند، ناچیز است.

ناصری با بیان اینکه نارضایتی مردم از نظام به خاطر ناکارآمدی سیستم اداری است، گفت: باید عذر کسانی که به معنای واقعی کار نمی‌کنند، خواسته شود.

وی بیان کرد: بعد از هفته دولت جلساتی دو ساعته در تمام اداره‌های شهرستانی برگزار خواهد شد و از آن‌ها گزارش عملکرد و برنامه خواسته می‌شود.

فرماندار بیرجند ادامه داد: این اقدام آخرین هربه ما برای کم کردن نارضایتی مردم از برخی سیستم های اداری است.