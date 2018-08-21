خبرگزاری مهر- گروه استانها: روند بازسازی کوهبنان تا ابتدای تیرماه سریعتر از قبل شد و کمتر خانهای را میتوان در این شهر زلزلهزده پیدا کرد که بازسازی را شروع نکرده باشد و اکثر خانهها بهصورت نیمهساز هستند، اما مشکلاتی ترمز بازسازیها را کشیده است.
خبرگزاری مهر از ابتدای زمینلرزه کوهبنان که شب یلدای سال گذشته این شهر را لرزاند و سه هزار خانه را دچار خسارت کرد سعی کرده است نقش مؤثری در انتقال مشکلات مردم و اقدامات مسئولان در روند بازسازی این شهر ایفا کند؛ در همین راستا دوباره پای درد و دل مردم این شهر نشستیم تا مشخص شود تنها یک ماه مانده به پایان تابستان سال ۹۷ این شهر در چه وضعیتی قرار دارد.
مسئولان و مدیران استان کرمان در ابتدای سال جاری، انتهای تابستان را زمان معین برای اتمام بازسازی این شهر زلزلهزده اعلام کرده بودند اما از مجموع واحدهای صدمهدیده تاکنون حدود ۶۰۰ واحد در شهر کوهبنان و روستاهای اطراف تکمیل و مورداستفاده قرار گرفته است.
کوهبنان در انتظار تدبیر دولت
کوهبنان یکی از سردسیرترین شهرهای کشور است که در مرتفعترین منطقه مسکونی استان کرمان قرارگرفته و همزمان با اوایل شهریورماه دمای هوا در این شهر رو به کاهش میگذارد و سرمای بسیار شدید از اوایل پاییز کوهبنان را فرامیگیرد.
اگر سری این شهر بزنید کوهبنان مملو از خانههای نیمهتمامی است که مردم برای تکمیلشان دیگر آهی در بساط نداردسرما در حالی در انتظار مردم کوهبنان است که بسیاری از مردم همچنان ساکن کانکسهایی هستند که از بازار آزاد تهیهکردهاند و هنوز نتوانستهاند با وامی که دولت به آنها داده است خانههای خود را تکمیل کنند.
کوهبنانی ها که به دلیل ارزانی زمین به زندگی در خانههای بزرگ عادت دارند اما با وام ۴۰ میلیونی که دریافت کردهاند نتوانستهاند خانههایی در متراژ سابق بسازند و «اکثر خانهها متراژی زیر ۷۰ متر دارند»، این را مردم کوهبنان به خبرنگار مهر میگویند.
اگر سری به این شهر بزنید کوهبنان مملو از خانههای نیمهتمامی است که مردم برای تکمیلشان دیگر آهی در بساط ندارد.
قرار بود به مردم ۵۶ میلیون تومان تسهیلات در قالب وام بلاعوض، تسهیلات کمبهره و وام معیشتی داده شود که از این میزان ۴۰ میلیون تومان وام بهحساب افرادی که تشکیل پرونده دادهاند واریز شده است.
به دلیل مشکلات اقتصادی که اکثر مردم این شهر دارند مهمترین منبع برای ساختوساز خانهها وامهایی بوده که به زلزلهزدهها پرداخت شده است اما هزینه ساخت هر مترمربع خانه این روزها به یکمیلیون و ۵۰۰ تومان میرسد و زلزلهزدهها برای تأمین هزینههای ساخت بلاتکلیف ماندهاند.
مردم توان پرداخت سود مشارکتی ندارند
بسیاری از مردم شهر اعتقاد دارند درصورتیکه در مدتزمان کوتاه میزان وام زلزلهزدهها افزایش ۱۰ میلیونی یابد امکان تکمیل خانهها تا قبل از فصل زمستان وجود دارد. اما درصورتیکه در اسرع وقت چارهاندیشی نشود با توجه به سیر صعودی قیمتها امکان ساخت با ۱۰ میلیون وام اضافه هم وجود ندارد.
محمد سیف الهی یکی از زلزلهزدههای کوهبنان است که به خبرنگار مهر میگوید: از ابتدای سال جاری اکثر مردم پرونده تشکیل دادند و بعد از تأیید بنیاد مسکن به بانک مسکن معرفی شدند و وام ۴۰ میلیونی را دریافت کردند اما برای تکمیل اکثر خانهها بعد از احداث فونداسیون و دیوارها و درحالیکه در مرحله احداث سقف قرارگرفتهاند نقدینگی تمام شده است.
وی افزود: من از اردیبهشتماه کار ساخت خانه را شروع کردم و در ابتدا بعد از آواربرداری به بنیاد مسکن معرفی شدم و بعد از تأیید نقشه و پرداخت وام توسط بانک مسکن بهصورت زمانبندیشده اقساط این وام ۴۰ میلیونی آزادشده اما رفتهرفته قیمت مصالح زیاد و قیمت تیرآهن حدوداً دو برابر شد و این روند در خصوص بتن، سیمان، گچ، میلگرد و همه مصالح دیگر نیز تکرار شد. در واقع دولت در بهمنماه سال ۹۶ بنا به قیمتهای بازار در آن زمان وام ۴۰ میلیونی را برای احداث یک خانه در نظر گرفته بود اما حالا نهتنها نمیتوان خانهای با این قیمت ساخت بلکه حتی برای تکمیل یک اتاق هم کافی نیست.
از مسئولان میخواهیم خودشان از نزدیک قیمتهای مصالح در شهر کوهبنان را بررسی کنند و با هزینه واقعی ساخت خانه در تورم کنونی مقایسه کنند و بعد قضاوت کنند که با این نرخها میشود خانهها را تا پایان تابستان تکمیل کردوی بیان کرد: از مسئولان میخواهیم خودشان از نزدیک قیمتهای مصالح در شهر کوهبنان را بررسی کنند و با هزینه واقعی ساخت خانه در تورم کنونی مقایسه کنند و بعد قضاوت کنند که با این نرخها میشود خانهها را تا پایان تابستان تکمیل کرد.
سیف الهی بیان کرد: اگر اوضاع به همین شکل پیش برود بدون شک مردم کوهبنان زمستان را هم باید در کانکسها سپری کنند چون این تسهیلات باید مطابق با نیازهای بازار و میزان پیشرفتی که هر خانه داشته است بازنگری شود.
محمد ذکایی دیگر شهروند کوهبنانی است که به خبرنگار مهر میگوید: قرار بود وامی که به مردم داده میشود سه سال استراحت داشته باشد و بعدازآن مردم اقساط را پرداخت کنند اما بعد از پرداخت وام اقساط هم شروع میشود.
وی افزود: میزان وام بسیار کم است و نمیتواند منبع مناسبی برای حل مشکل مردم باشد و اگر به همین روند پیش برود و کسی توجهی برای رفع مشکل نکند حتماً با سرمای پاییز و زمستان مواجه خواهیم شد.
وی گفت: اکثر مردم در زمینه احداث خانهها به سقف رسیدهاند و دیگر نمیتوانند روند ساختوساز را ادامه دهند.
مستأجران هنوز هم آوارهاند
علی بزرگمهر به خبرنگار مهر میگوید: من مستأجر هستم اما هیچ چارهاندیشی برای حل مشکل ما نشده است، مستأجران درحالیکه قشری آسیبپذیر هستند اما در آخرین مراحل کانکس را دریافت و یا از بازار آزاد تهیه کردند، حالا هم هیچ وامی برای ساختوساز به ما داده نشده است و اینکه میگفتند مسکن مهر به این افراد تعلق میگیرد این امر هم اجرایی نشده است و مستأجران بلاتکلیف ماندهاند و منتظرند صاحبخانهها بازسازی را تمام کنند و دوباره خانه کرایه کنند، این چه برنامهریزی است که بعد از هفت ماه از زمینلرزه مشکل مردم بر زمینمانده است.
وی بیان کرد: بنیاد مسکن مدارک ما را تأیید و به بانک مسکن معرفی کرده است اما بانک هیچ اقدامی برای پرداخت وام انجام نمیدهد و درصورتیکه به همین روال پیش برویم قطعاً باید زمستان را به همراه خانوادههایمان در کانکسها سپری کنیم.
بنیاد مسکن مدارک ما را تأیید و به بانک مسکن معرفی کرده است اما بانک هیچ اقدامی برای پرداخت وام انجام نمیدهد و درصورتیکه به همین روال پیش برویم قطعاً باید زمستان را به همراه خانوادههایمان در کانکسها سپری کنیممحمد زارع نیز به خبرنگار مهر میگوید: وامی را که در اختیار ما قرار داده بودند هزینه کردیم و هنوز کار به نیمه هم نرسیده است، وام سود مشارکت دارد و این مسئله از توان مردم خارج است چون اگر مردم پولی در بساط داشتند وام ۴۰ میلیونی برای احداث خانه نمیگرفتند.
وی بیان کرد: اما مهمترین مشکل عدم نظارت دقیق بر قیمتهای مصالح ساختمانی است، شما اگر امروز به مراکز فروش مصالح سر بزنید شاهد یک نابسامانی در زمینه نرخگذاری هستید و هر کس بنا به فراخور حال خودش یک نرخ را برای یک کالا مشخص کرده و کسی هم نظارت جدی ندارد.
زارع افزود: این نرخها همخوانی ندارد و هر کس یک قیمت را از مردم میگیرد. شما بهراحتی میتوانید نوسان قیمت را در یک ساعت در فروشگاهها ببینید و هرکس هر قیمتی که بتواند کالاهای خود را میفروشد.
وی گفت: ما بههیچعنوان وام با نرخ سود مشارکتی نمیخواهیم و تنها راهحل رفع رکود در ساختوساز افزایش وام بدون سود مشارکت با توجه به صعود قیمتها و البته ایجاد فرصتی سهساله برای آغاز بازپرداخت وامها است.
رفع مشکلات مردم در دستور کار جدی مسئولان باشد
سرپرست استانداری کرمان در بازدیدی که از کوهبنان داشت به خبرنگار مهر گفت: مجموعه دولت از ابتدای وقوع زمینلرزه پایکار آمده است و اقدامات خوبی برای بازسازی صورت گرفته و بیش از ۶۰۰ خانه نیز بازسازی شده است.
محمدجواد فدایی بیان کرد: اولویت ما بازسازی استاندارد و مقاوم شهر در زمانی کوتاه است و در این راستا پرداخت سریع تسهیلات به مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و روند کار باید با دقت نظارت و مطابق با استانداردهای روز انجام شود.
فدایی بیان کرد: اتمام کار ساختوساز در کوهبنان نیاز به همت مردم و اقدام جهادی مسئولان و نیازسنجی مردم و رفع مشکلات موجود دارد.
وی بیان کرد: مدیران بانکها باید اقدامات لازم را در زمینه رفع مشکلات موجود انجام دهند و کار بهصورت ویژه در شهرستان پیگیری شود.
سرپرست استانداری کرمان بیان کرد: میتوان با یک برنامهریزی مناسب مشکلات را حل کرد و در این مسیر باید با مردم همراه و هم دل بود. جلساتی برای حل مشکلات مردم برگزارشده و این روند همچنان پیگیری میشود و امیدواریم تا آغاز فصل سرما کار ساختوساز در کوهبنان به اتمام برسد.
مردم کوهبنان هنوز هم امید دارند با تدبیر مسئولان مشکلات موجود در مسیر بازسازی این شهر در زمانی اندک رفع شود تا امکان ادامه ساختوساز در این شهر محروم مهیا شود.
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