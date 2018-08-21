ساعت هوشمندی که در عمق ۵۰ متری آب سالم می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت فیت بیت از جمله این شرکت هاست که اخیرا ساعت هوشمند Fitbit Charge ۳ را به بازار عرضه کرده است.

این ساعت از نظر ظاهری مشابه با ساعت Charge۲ است. اما در بدنه آن از پوشش آلومینیومی و شیشه نشکن Gorilla Glass ۳ استفاده شده است. نمایشگر لمسی این ساعت بهتر از نمونه قبلی است و بخش های فعال و حساس آن در برابر تماس دست تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

یکی از مزایای مهم این ساعت ضدآب بودن آن است، به گونه ای که اگر این ساعت تا ۵۰ متر در عمق آب قرار بگیرد باز هم آسیب نمی بیند و قابل استفاده خواهد بود. به روزرسانی حسگر ضربان قلب برای افزایش دقت و استفاده از حسگر SpO۲ برای سنجش غلظت اکسیژن از جمله مزایای ساعت یادشده است.

عمر باتری ساعت هوشمند Charge ۳ به هفت روز می رسد که نسبت به باتری ساعت Charge ۲ که در هر بار شارژ تنها برای ۵ ساعت قابل استفاده است، ارتقای چشمگیری یافته است.

شاید مهم ترین نقطه ضعف ساعت یادشده عدم وجود جی پی اس در آن باشد. علاقمندان به انجام تمرینات مداوم ورزشی می توانند با فعال کردن حالت تمرین در این ساعت به طور مداوم میزان ورزش کردن، مصرف کالری و دیگر اقدامات انجام شده خود را زیر نظر بگیرند. برنامه هایی همچون تقویم، دریافت پیام های اطلاع رسانی و تماس و پیام ها نیز برای ساعت یادشده در نظر گرفته شده که آن را با گوشی های هوشمند سازگار کرده است.

قیمت مدل ساده این ساعت ۱۵۰ دلار و قیمت مدل ویژه آن که از فناوری ان اف سی و پرداخت همراه پشتیبانی می کند ۱۷۰ دلار است.