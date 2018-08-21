مدیرانی که در حفظ بیت المال کوتاهی کنند باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی روز سه شنبه در جلسه شورای حفظ بیت المال که در دادگستری قزوین برگزار شد اظهارداشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با هم افزایی و یکپارچگی اعضا در تصرفات غیرقانونی در حوزه آب خاک و هوا موفق عمل کرده است.

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال اجازه نخواهد داد عده ای فرصت طلب با تمامیت خواهی و زیاده طلبی در حقوق بیت المال دست درازی کرده و مردم را ناراضی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: ما اجازه نخواهیم داد حقوق مردم و بیت المال ضایع شود و مانند باز شکاری مراقبیم تا خطایی صورت نگیرد.

وی اظهارداشت: گزارش هایی در خصوص واگذاری های دولتی به اشخاص دریافت شده که در حال بررسی هستیم تا به نتیجه برسیم که آیا حقی از مردم و بیت المال ضایع شده است یا نه سپس اقدام کنیم.

دادستان قزوین تصریح کرد: آنچه مطرح می شود سخنرانی نیست بلکه دستورالعمل و تاکید جدی است و همه مدیران باید آن را جدی بگیرند و کوتاهی نکنند.

دادگاه زمین خواری در حال برگزاری است

حجت الاسلام صادقی اضافه کرد: در خصوص پرونده مسکن و شهرسازی که هم در درون سازمان و بیرون میلیاردها تومان زمین را سند سازی کرده و از تصرف دولت خارج کرده بودند و با جعل سند زمینها واگذار می شد شناسایی کرده و وذرود کرده ایم و دادگاه متهمان در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: در یک فرایند طولانی از سال ۸۵ در راه و شهرسازی این تخلف صورت گرفته و عده ای ۶۰ قطعه زمین مرغوب را که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد با جعل سند واگذار کرده اند که متهمان در دادگاه پاسخگو هستند و مجازات می شوند.

دادستان قزوین با تشکر از مدیرکل ثبت اسناد استان یادآورشد: در سالهای اخیر موضوع سند دار کردن زمینهای دولتی بخوبی انجام شده و استان توانسته رتبه برتر کسب کند که ارزشمند است اما باید ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: گاهی خود دستگاههای اجرایی برای سند دار کردن زمینهای دولتی اقدام نمی کنند در حالی که باید برای سند دار شدن وشناسنامه دار کردن زمینها و املاک دستگاههای اجرایی خود مدیران حساس باشند و اقدام کنند.

صادقی گفت: اگر زمین و ملکی که متعلق به دولت است شناسنامه دار و ثبت شود از تصرف غیر قانونی آن می توان جلوگیری کرد.

وی اظهارداشت: با ابزارهای جدید می توانیم متوجه شویم زمینی دولتی در چه وضعیتی است و امروز برخی نظارتها براحتی امکان پذیر است و دستگاهها باید حساسیت لازم را در صیانت از بیت المال و زمینهای دولتی داشته باشند.

دادستان قزوین تصریح کرد: خطا فقط تعمدی نیست بلکه گاهی کوتاهی و مسامحه در انجام وظیفه موجب تضییع بیت المال می شود که مدیران باید با جدیت و دقت در امور نگذارند خطایی در این عرصه رخ دهد.

با مدیران اتمام حجت می شود/ کوتاهی شود برخورد می کنیم

حجت الاسلام صادقی در ادامه گفت: اتمام حجت می کنیم اگر با تساهل و تسامح مدیری حقوق بیت المال هدر برود و ضایع شود باید مدیران پاسخگو باشند و هیچ عذری پذیرفته نیست.

دادستان در خصوص بستن چاههای غیرمجاز هم گفت: وقتی فرونشست هزار متری در کبودرآهنگ رخ داده ما باید نگران باشیم و قبل از هر بحرانی پیشگیری کنیم تا هزینه های سنگینی به استان وارد نشود.

وی افزود: با بستن بیش از ۱۷۰۲ حلقه چاه فرم دو بیش از ۳۸۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی شد که می توانست تداوم آن خسارت سنگینی به آبهای زیرزمینی وارد کند اما به نظر می رسد هنوز سرعت اقدامات در شرکت آب منطقه ای منطقی نیست و باید اصلاح شود.

نصب کنتور هوشمند تسریع شود

دادستان قزوین یادآورشد: نصب کنتورهای هوشمند برای ما مهم است تا از برداشت اضافی در چاههای مجاز جلوگیری شود و کوتاهی در این زمینه مورد قبول نیست و باید اعتبارات آن تامین شود تا بسرعت امسال یک هزار کنتور در چاههای کشاورزی دشت قزوین نصب شود.

وی تصریح کرد: قرار بود ۱۰۰۰ کنتور در چاههای کشاورزی نصب شود در حالی که دستگاه قضایی امروز برای بستن چاههای غیرمجاز هزینه زیادی می دهد انتظار داریم شرکت آب منطقه ای با این پشتوانه اولویت خود را تسریع در این طرح قرار دهد تا دچار بحران نشویم.