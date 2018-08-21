کلینیک تخصصی تغذیه در هیات پزشکی ورزشی فارس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان فارس، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان فارس در مراسم افتتاح کلینیک تخصصی تغذیه‌ در شیراز گفت: شعار این هیئت پشتیبانی از ورزش قهرمانی و حمایت از سلامت همگانی است.

دکتر کاوه باشتی تاکید کرد که در راستای تحقق این شعار، هیئت پزشکی ورزشی فارس تلاش می‌کند بهترین خدمات در ابعاد آموزشی،‌ درمانی، روانشناسی، تغذیه‌ای و ورزشی را مطابق با استانداردهای روز جهانی به ورزشکاران ارائه دهد.

وی سلامت در ورزش را از مهمترین مسائل دانست و افزود: ورزش فعالیت مثبتی است اما همه‌ی شهروندان و ورزشکاران باید صحیح ورزش کردن را فرا بگیرند تا سلامت جسمی و روحی آنان تامین شود.

باشتی گفت: بررسی‌ها نیاز به ایجاد یک کلینک تخصصی تغذیه در هیئت پزشکی ورزشی را نشان می‌داد لذا زیرساخت‌ها را برای ایجاد چنین مکانی فراهم کرده و با تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار و به‌کارگیری تجهیزات روز جهانی این مرکز را راه‌اندازی کردیم.

مسئول کمیته تغذیه‌ی هیئت پزشکی ورزشی فارس هم گفت: تغذیه در ورزش از نکات حائز اهمیت است که باید به خوبی به آن پرداخته شود؛‌ امروز و با راه‌اندازی این کلینیک پرداختن به موضوع تغذیه در ورزش عملیاتی می‌شود.

دکتر اسکندر رحیمی راه‌اندازی این کلینیک را برای ارائه خدمات تخصصی درخصوص تغذیه ورزشی برای ورزشکاران عنوان و خاطرنشان کرد: خدمات این کلینیک به عموم شهروندان قابل ارائه است اما به شکل تخصصی موضوع تغذیه‌ی ورزشکاران مورد توجه قرار دارد؛ خصوصا ورزشکاران عضو کمیته‌ی خدمات درمانی فدارسیون پزشکی ورزشی.

رحیمی گفت: تجهیزات این کلینیک مطابق با استانداردهای روز جهانی بوده و با استفاده از آن امکان آنالیز قسمت‌های مختلف بدن و مشخص شدن میزان چربی، استخوان، آب و عضله وجود دارد.