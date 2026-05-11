به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهم‌ترین مسائل اقتصادی استان از جمله انتقال حساب‌های بانکی مجتمع مس سونگون، تقویت گمرکات استان و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای انتقال حساب‌های بانکی مس سونگون به آذربایجان شرقی، بر ضرورت تسریع در اجرای این تصمیم تأکید کرد و گفت: لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مالیاتی این مجتمع بزرگ معدنی به شبکه بانکی استان انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بخشی از درآمدهای مالیاتی مجتمع مس سونگون باید به آذربایجان شرقی منتقل شود تا امکان بهره‌برداری بیشتر استان از ظرفیت‌های این مجموعه فراهم شود.

سرمست در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور و اهمیت تقویت مسیرهای جایگزین برای واردات و ترانزیت کالا، گفت: در شرایطی که بنادر جنوبی با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند، گمرکات شمال‌غرب کشور از جمله گمرکات آذربایجان شرقی می‌توانند نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی افزود: در همین راستا لازم است موانع گمرکی موجود برطرف و زیرساخت‌های گمرکات استان تقویت شود تا ظرفیت‌های موجود برای تسهیل ترانزیت کالا و تجارت خارجی به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های لجستیکی در گمرکات جلفا و نوردوز تأکید کرد و گفت: توسعه پس‌کرانه‌ها، افزایش تجهیزات گمرکی و بهبود امکانات حمل‌ونقل در این پایانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه استان در کریدورهای تجاری منطقه داشته باشد.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی خواستار تسهیل روند فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان ترانزیتی هستند که تحقق این موضوع می‌تواند به افزایش ظرفیت ترانزیت و رونق تجارت کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار آذربایجان شرقی، بر لزوم اقدام فوری برای فعال‌تر شدن گمرکات استان تأکید کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های مهم آذربایجان شرقی در حوزه تجارت و ترانزیت، دستور تسریع در انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مالیاتی مجتمع مس سونگون به استان و همچنین تجهیز و تقویت گمرکات استان را صادر کرد.